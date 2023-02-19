😡 «Он должен быть уволен за это послематчевое интервью». Агбонлахор в шоке от оправданий Поттера - Грэм пожаловался на травмы и матчи ЛЧ 🥴

Мистер Поттер, вы слишком громко думаете.

Грэм Поттер все больше раздражает общественность своими послематчевыми комментариями. После поражения от «Саутгемптона» он поднял вопрос физической формы игроков, отметив это, как причину поражения команде, замыкающей турнирную таблицу.

«Вы должны рассуждать в нынешних реалиях. Нам пришлось внести некоторые изменения из-за Лиги чемпионов и из-за ситуации, в которой мы находимся, где парни возвращаются после травм.

Поэтому, когда происходят такие изменения, могут быть сложности с командой, которая хорошо подготовлена. Это не значит, что мы довольны поражением, потому что это совсем не так, но мы должны больше работать», - заявил Поттер.

Габриэль Агбонлахор был шокирован, услышав эти слова. Экс-форвард «Астон Виллы» сказал: «Он должен быть уволен за это послематчевое интервью.

О чем ты говоришь? У них нет тренера! Вы играете против полностью разобранной команды, которая не может набрать очки три матча подряд, и вы жалуетесь? На что?

У тебя есть Мудрик на скамейке запасных. У тебя есть Феликс в старте, ты шутишь?».

Согласны с Агбонлахором?