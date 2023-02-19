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😡 «Он должен быть уволен за это послематчевое интервью». Агбонлахор в шоке от оправданий Поттера - Грэм пожаловался на травмы и матчи ЛЧ 🥴

Грэм Поттер Грэм Поттер
Габриэль Агбонлахор Габриэль Агбонлахор
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Мистер Поттер, вы слишком громко думаете.

Грэм Поттер все больше раздражает общественность своими послематчевыми комментариями. После поражения от «Саутгемптона» он поднял вопрос физической формы игроков, отметив это, как причину поражения команде, замыкающей турнирную таблицу.

«Вы должны рассуждать в нынешних реалиях. Нам пришлось внести некоторые изменения из-за Лиги чемпионов и из-за ситуации, в которой мы находимся, где парни возвращаются после травм.

Поэтому, когда происходят такие изменения, могут быть сложности с командой, которая хорошо подготовлена. Это не значит, что мы довольны поражением, потому что это совсем не так, но мы должны больше работать», - заявил Поттер.

Габриэль Агбонлахор был шокирован, услышав эти слова. Экс-форвард «Астон Виллы» сказал: «Он должен быть уволен за это послематчевое интервью.

О чем ты говоришь? У них нет тренера! Вы играете против полностью разобранной команды, которая не может набрать очки три матча подряд, и вы жалуетесь? На что?

У тебя есть Мудрик на скамейке запасных. У тебя есть Феликс в старте, ты шутишь?».

Согласны с Агбонлахором?

8 комментариев

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Контрольный выстрел
Нееееет… Потер держись)))
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Санитар-волк
А кто этот "акбонфигзнаеткто"?
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Евгений Ох
Ответ Евгений Ох
Хоть бы видео посмотрел, это не Агбонлахор. Они в прямом эфире с фанатом разговаривали, тот вообще в шоке был с оправданий Поттера, который назвал Саутгемптон хорошо подготовленной командой, они на дне таблицы, никого обыграть не могут. Челси же вообще забить никому не может, а Поттер жалуется на игры в ЛЧ, у него состав из 40 человек, но он не может решить кто у него основные. Агбонлахор только сказал, что если бы это был Оле Гунар в МЮ и он бы так оправдывался, после таких слов уже начались бы волнения.
это не Агбонлахор сказал*
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Евгений Ох
Ответ Костя Киреев
Когда Агбонлахор говорит, кажется что он бредит или превращается в Мостового.
Хоть бы видео посмотрел, это не Агбонлахор. Они в прямом эфире с фанатом разговаривали, тот вообще в шоке был с оправданий Поттера, который назвал Саутгемптон хорошо подготовленной командой, они на дне таблицы, никого обыграть не могут. Челси же вообще забить никому не может, а Поттер жалуется на игры в ЛЧ, у него состав из 40 человек, но он не может решить кто у него основные. Агбонлахор только сказал, что если бы это был Оле Гунар в МЮ и он бы так оправдывался, после таких слов уже начались бы волнения.
0
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0
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Temp Account
Американцы специалисты в шоу. Так что можно ожидать, что Поттера заменит Большой Белый Кролик. Ну или кто-то в костюме из Вселенной Марвел. Если уж включились делать из АПЛ супер-пупер Лигу, то давайте уже следующие голливудские наработки! Том Хэнкс "случайно" засветившийся на матче Астон Виллы - это пока слабенько...
+3
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+3
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lizarazu
Ответ Костя Киреев
Когда Агбонлахор говорит, кажется что он бредит или превращается в Мостового.
Или в Кассано
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jem777
Поттера уволят до конца сезона. Он не уровень для Челси. Как можно обладая таким сильным составом показывать такую слабую игру?!)
+5
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+5
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Костя Киреев
Когда Агбонлахор говорит, кажется что он бредит или превращается в Мостового.
+2
-3
-1
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