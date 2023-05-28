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Канада играет вничью с Германией в финале чемпионата мира по хоккею! Следим за матчем вместе с нашим онлайном

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Запасаемся попкорном.

 

Последняя минута первого периода.

Нидербергер шикарно ловит шайбу в свою ловушку после щелчка Ханта!

Зайдер применил силовой прием против Миддлтона, а это не совсем понравилось канадцам, потенциальный конфликт удалось нейтрализовать.

Мотембо отбил шайбу перед собой, а на дальней штанге не оказалось немецкого игрока, который мы бы сыграть на добивании.

Плотная борьба на площадке, не так много свободного пространства команды предоставляют друг другу.

Уигар с шайбой продвинулся вглубь зоны соперника и с неудобной руки доставил ее на пятак, где заставил потрудиться Нидербергера! Справился вратарь с неприятным броском.

Йонас Мюллер классно подключился к атаке и бросал в ближний угол из левого круга вбрасывания! Мотембо парировал.

ГОООООЛ! 1:1!

Канада отыгралась! Как же резво разогнались канадцы! Кребс подхватил шайбу, пронеся по правому флангу, сделал шикарную передачу на дальнюю штангу, а Блэйз идеально в касание замыкает под перекладину!

Канада играет в полном составе.

Контратака канадцев в меньшинстве! Нейборс прокатился с шайбой по правому флангу, переместился в центр площадки, но его бросок был заблокирован.

Шайба засчитана после видеопросмотра! Канада получила двухминутный штраф за нереализованный запрос.

Тренер сборной Канады Андре Туриньи взял запрос на возможное положение вне игры у Петерки.

ГООООООЛ! 0:1!

Это сборная Германии! Прекрасная длинная передача Зайдера под синюю линию, Петерка принял шайбу, проник в зону по левому флангу и шикарно бросил низом в дальний угол!

5:5 по броскам в створ на стартовом отрезке первого периода.

Канадцы закрепились в зоне оппонента и после перепасовски на синей линии Уигар здорово бросал в дальний угол! Нидербергер блином отразил шайбу.

Лоутон! Отличный проход канадского форварда по правому флангу, сильный кистевой бросок! Нидерберг реагирует.

Германия проводит энергичную смену у канадских ворот, но попытка наброса шайба на пятак Мотенмбо была заблокирована.

Матч стартовал!

Состав сборной Германии

1) Мориц Мюллер — Зайдер, Петерка — Кагун — Тиффельс

2) Йонас Мюллер — Висман; Сорамис — Штурм — Эль

3) Шубер — Гаванке, Небельс — Кастнер — Фишбух

4) Вагнер, Туоми — Стаховяк — Шюц — Варейчка

Сборная Германии, в свою очередь, впервые вышла в финала чемпионата мира с момента, когда победитель турнира начал определиться с форматом плей-офф. Немцы встретятся с североамериканской сборной во втором матче – ранее они обыграли команду США в полуфинале.

Сборная Канады сыграет в финальном матче чемпионата мира на четвертом турнире подряд. Это рекордный результат с момента введения системы плей-офф на чемпионата мира.

Всем привет! Финал чемпионата мира по хоккею – сборные Канады и Германии разыграют золотые медали турнира.

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1 комментарий

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Evengar
Канада, конечно.
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