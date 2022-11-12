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Защитник «Салавата» рукой закинул шайбу в свои ворота. Ровно 6 лет назад (день в день!) он забил не менее эффектный автогол

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Дмитрий Орлов Дмитрий Орлов
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Бывают же совпадения 😲

«Салават Юлаев» презентовал сегодняшний матч с «Авангардом» фотографией своего защитника Михаила Науменкова. Кто бы мог подумать, что именно он и станет главным героем дня. И уж совсем невозможно было представить, что именно таким способом.

Уфимский защитник изящно закинул шайбу рукой… в свои ворота!

Но и это еще не самое интересное. Ровно шесть лет назад, день в день, Науменков тоже забил в свои ворота – и сделал это не менее эффектно, хоть и не рукой: перехватил пас игрока «Локомотива» Петри Контиолы и с разворота вколотил шайбу в сетку над плечом обалдевшего Ильи Сорокина (Михаил тогда играл за ЦСКА).

Какая-то проклятая дата!

Михаил Науменков перебрался в Уфу из ЦСКА два года назад в результате обмена на Никиту Сошникова. История была громкая и даже таинственная. «Салавату» обрубили все возможности провести нормальные торги, – писал Алексей Шевченко. – ЦСКА забрал Сошникова. Так же, как в случае с Капризовым. Только за него ничего не дали, а здесь дали Науменкова».

Сошников тогда был лучшим снайпером Уфы прошлого сезона, который не сработался с финским тренером Томи Лямся. В то же время Науменков в ЦСКА был не самой важной деталью обороны – в том сезоне он был восьмым в команде по игровому времени (среди защитников). Так что обмен действительно выглядел очень странно.

Но оказалось, что Науменков – именно тот игрок, который нужен «Салавату»: в Уфе он с ходу стал играть в первой паре и за полсезона перебил свой личный рекорд результативности (13 очков в 26 играх – против 12 очков в 52 играх сезона-2016/17). 

Михаил в «Салавате» уже третий сезон, и в смысле его значимости для команды ничего не изменилось. Очков, правда, набирает по-прежнему немного – 2+7 в 26 играх, но если бы считались голы в свои ворота – было бы на одно больше.

Чуть позже, кстати, Науменков в каком-то смысле исправился – стал одним из ассистентов, когда Шмелев сравнял счет, но потом все стало еще хуже – Михаила удалили до конца матча за фол на Береглазове.

11 ноября – явно не день этого игрока. Впрочем, он не первый и далеко не последний хоккеист с автоголом. Вот так, к примеру, защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отправил шайбу в свои ворота три года назад в матче против «Чикаго».

«Авангард» в соцсетях высмеял эпизод с Науменковым, сравнив его со знаменитой «рукой бога» Диего Марадоны. Но, если подумать, ведь ничего общего. Если смотреть на другие виды спорта, куда ближе будет эпизод с японцем Ютой Ватанабе из НБА, который случайно закинул мяч в свое кольцо.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Салават Юлаев – Авангард 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
11 ноября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 22 Брюквин ()
1:1 – 27 Шмелев (Кадейкин, Науменков)
1:2 – 39 Пайгин (Толчинский, Найт)
2:2 – 54 Кадейкин (Кузьмин, Шмелев)
3:2 – 55 Коледов (Кулемин, Хмелевски)
3:3 – 59 Найт (Буше)
Вратари: Ежов 34/37 – Демченко 22/25, Мишуров.

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