Хоккейный Fantasy-блог
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Стартует fantasy-турнир к плей-офф Кубка Стэнли!

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Как играть в Fantasy Кубка Стэнли?

Чтобы начать играть, вы должны зарегистрироваться на Sports.ru. Если Вы уже зарегистрированный пользователь Sports.ru, то нажимайте на кнопку «Собрать команду»! Дедлайн - 2 мая в 22:00 по московскому времени.

Как создать команду?

Ваша команда должна состоять из 17 хоккеистов - 2 вратарей, 6 защитников и 9 нападающих, суммарная стоимость которых не должна превышать 20 000.

Вы можете выбрать не более 4 игроков из одного клуба на стадии 1/8, не более 6 игроков на стадии 1/4, 8 - в полуфиналах и неограниченное количество игроков из одной команды в финале.

Как управлять командой?

На все время турнира каждая команда получает 50 трансферов, которыми можно пользоваться в любой момент - замены вступают в силу моментально. Старайтесь брать тех хоккеистов, которые будут играть - замены в игре не предусмотрены.

Расположение игроков на поле не имеет значения - вы можете поставить бомбардира в третье звено, а тафгая в первое; они будут набирать очки точно так же, если вы поменяете их местами.

Как проводить трансферы?

После выбора команды вы можете менять состав с помощью трансферов. В течение всего турнира можно провести до 50 трансферов. До начала турнира вы можете проводить неограниченное количество трансферов.

Изменения в составе команды можно производить в любое время, и они сразу вступят в силу.

Стоимость хоккеиста меняется после каждого матча - и поэтому хоккеист будет заблокирован для перехода за час до начала игры и будет разблокирован по истечении некоторого времени после него.

Вместе со стоимостью хоккеистов меняется бюджет вашей команды. В дальнейшем вы можете менять состав в пределах изменившейся стоимости команды.

Кто оценивал?

Особая благодарность за оценку игроков пользователю Wolski.

Призы

Победитель общего зачета получит звезду и бейдж в профиль и фирменную толстовку Sports.ru. Пользователи, занявшие второе и третье места так же получат соответсвующие бейджи и фирменные футболки Sports.ru.

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