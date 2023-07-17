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Новичок КХЛ отказывается от гражданства Чехии, хотя там он родился и вырос. Причем у него только пробный контракт

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Удивительная история Остапа Сафина.

Нападающий Остап Сафин подписал пробный контракт с «Ладой». Эта вроде бы рядовая новость промелькнула 15 июля и изначально читалась так: в Россию едет легионер из Чехии. Через два дня расклады изменились. Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов подтвердил, что Сафин отказывается от чешского гражданства и вскоре получит российский паспорт.

Фактически сейчас повторяется история с новичком СКА Лайпсиком. Роман Ротенберг рассказывал, что канадец написал письмо на имя президента, чтобы получить гражданство России.

«Лада» рассчитывает на приглашение еще трех легионеров, а Остап при таком варианте не будет считаться иностранцем. Пробный контракт с «Ладой» действует до 15 августа. Интересно, как будут развиваться события, если на полноценный показать себя не получится.

Сафин родился и вырос в Праге – вся его семья перед этим переехала туда из России

Подробности о жизни Остапа известны по его интервью от 2016 года. Он говорил о Праге: «Вся семья, включая моих родителей, родом из России. Я единственный, кто родился здесь». В России у Сафина оставались родственники, поэтому он приезжал туда на праздники. Журналисты спрашивали Остапа о его возможном родстве с Маратом Сафиным – тот ничего об этом не знает (неудивительно – это достаточно распространенная башкирская и татарская фамилия).

Ранее Сафин публиковал посты в соцсетях с подписями на русском языке. Благодарил родителей, потому что те находятся рядом и поддерживают. Потом большим сообщением поздравлял маму с днем рождения. Когда уезжал в Канаду в 2017-м, показывал фотографию в ушанке и в том же посте называл себя русским. Параллельно выкладывал и фото из юношеской сборной Чехии.

В предыдущие годы сообщалось, что у Остапа есть российское гражданство. Об этом говорил и сам Сафин, но в итоге паспорт он получит только сейчас.

Сейчас ему 24. В юности и на молодежном уровне Сафин постоянно вызывался в чешскую сборную, но взрослым за нее никогда не играл.

Важное пересечение Сафина со сборной России случилось на юниорском чемпионате мира в 2017 году. Тогда Чехия обыграла Россию со счетом 5:4, а Остап забросил шайбу. 

Выступление Сафина за чешскую команду сопровождалось разговорами о России. Он объяснял, что не хотел бы играть за сборную России – Чехия дала ему в хоккее все. Остап с детства свободно разговаривает на двух языках и предпочитает русскую кухню. Было и такое: «Во мне есть частичка России – родители и вся моя семья оттуда. Но я родился в Праге, так что для меня все 50 на 50».

Сафин выделяется габаритами, но показывает слабую результативность на высоком уровне

На драфте НХЛ-2017 «Эдмонтон» забрал Сафина в четвертом раунде под 115-м номером. Выше него тогда ушли только три игрока из Чехии: Нечас (12), Хытил (21) и Квача (114). Двое доросли до НХЛ. Вратарь Квача пока в Чехии, играет за «Либерец».

Остап играл за молодежные команды пражской «Спарты» и в ней же начинал на взрослом уровне. Затем случилось несколько попыток заявить о себе через американские лиги – в QMJHL, ECHL и АХЛ. Главным клубом в зарубежной карьере Сафина можно считать «Бейкерсфилд Кондорс» из АХЛ. Там Остап провел три неполных сезона, но не показал высокую результативность.

В QMJHL он набирал 58 очков за регулярный чемпионат, в ECHL – 35. В АХЛ же лучшим показателем Сафина стали всего шесть очков за 22 матча регулярки. Основной проблемой Остапа были травмы. Так, в сентябре 2019-го он вообще приезжал в лагерь новичков «Эдмонтона» со специальном чипом в плече. Перед этим Сафина хватило только на 15 сыгранных матчей за год.

Эксперты называли его талантливым великаном (196 см и 92 кг) с большим потенциалом. Сафину не хватало стабильности, он считался довольно прямолинейным игроком. Из положительных качеств выделялись опасный бросок, катание и уверенное обращение с шайбой. Особенно хорошо Остап научился закрывать ее от соперников, когда нужно играть корпусом в чужой зоне.

Сафин пять лет пробовал себя за пределами Чехии, а в 2022-м неожиданно вернулся в родную «Спарту». Провел 43 матча в регулярке и плей-офф, набрал в них 14 очков. Ненадолго съездил и в аренду в первую лигу Чехии, там у него 0+8 в 5 играх.

«Спарта» рассчитывала на Остапа и предлагала ему более заметную роль, но он принял решение уехать в Россию. В клубе это восприняли спокойно: «К сожалению, он решил нас покинуть. И мы не хотим ему мешать».

Однажды Остап рассказывал об отличиях между европейским и североамериканским хоккеем. Говорил, что в Европе больше пространства и возможностей для проявления мастерства. Переезд Сафина в КХЛ повлиял бы на его перспективы в сборной Чехии – туда не вызываются хоккеисты из этой лиги. Поэтому отказ Остапа от чешского паспорта надо рассматривать еще и с этой стороны.

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Фото: Martin Meienberger/Keystone Press Agency, Andrea BrancaJP/Keystone Press Agency, edmontonoilers/Instagram.com /Global Look Press

3 комментария

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АГОШКИН Алексей
Сразу видно ,топ игрок если нигде не нужен кроме лады и в России ,нужно брать!!!
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RussianSteel
Парень, удачи тебе!!!
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Только Читатель
Ну если с такой фамилией в Башкирии не заиграет, то я уж и не знаю))) Был в СЮ Венер Сафин, может и этот хотя бы часть его карьеры повторит?
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