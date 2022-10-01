Спорная эклектика в «Ф-1»: молодежный красный разбудил строгую ливрею «Альфа Таури»

Спасибо спонсору за необычный образ.

«Альфа Таури» разбавила размеренную классику «Формулы-1», ворвавшись с (пока что) самой живой ливреей «Формулы-1» 2023 года.

С момента ребрендинга из «Торо Россо» команда тасовала местами белый с темно-синим и создавала спокойные и серьезные расцветки. Благодаря приходу Orlen (еще в 2022-м польская нефтяная компания работала с «Альфа Ромео» и поддерживала Роберта Кубицу) все изменилось: появился фирменный красный цвет. И его очень много:

За несколько дней до показа ливреи «Альфа Таури» продемонстрировала обновленные комбинезоны. Они остались фактически теми же, что и прошлом году, но с красными наклейками, которые неловко вторглись в законченный образ.

С ливрей команда решила не мелочиться – если уж использовать красный, то по полной. Результат предсказуемо неоднозначный: кто-то похвалит дизайнеров за смелость и агрессию, другие посчитают расцветку провальной.

Трудно радикально перестроить уже сложившийся имидж, при этом ничего не испортив. Красные акценты, несомненно, позволят итальянским болидам выделяться на стартовой решетке. Но как насчет мешанины цветов на носовой части? Или заднего крыла, на котором пыталась приютиться «Альфа Таури», но в итоге оказалась придавленной нефтедолларами?

При взгляде сбоку видны остатки былой строгости: тот же величественный бык, минималистичный стиль надписей «Альфа Таури», аккуратные полоски итальянского флага. Теперь в миксе с молодежными деталями: агрессивные (и, кстати, шикарные) диски, перекликающийся цветовой переход под гало.

AT04 стала гимном эклектичности: сквозь кричащий красный проглядывает стиль прошлогодней машины – абсолютно другой по характеру.

Правда, на улицах Нью-Йорка болид смотрелся бы как влитой. Однозначно не худший дизайнерский эксперимент в истории «Ф-1».

«Альфа Таури», в отличие от сестринской «Ред Булл», год за годом носящей одну и ту же одежду, не побоялась принарядиться. В новом дизайне, несмотря на отсутствие цельности, чувствуется жизнь – и он точно многим понравится. А для разочаровавшихся есть масса отличных классических ливрей.

Фото: сайт «Альфа Таури»; соцсети «Альфа Таури»; соцсети «Формулы-1»