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    Загитова, Мамун и щеночки

    Теги Алина Загитова Маргарита Мамун

    Милое фото двух олимпийских чемпионок из России.

    Маргарита Мамун (слева) – гимнастка и чемпионка Олимпийских игр в Рио.

    Алина Загитова (справа) – фигуристка и чемпионка Олимпиады в Пхенчхане.

    Новая олимпийская чемпионка в женском катании Алина Загитова – одна из самых юных в истории (15 лет и 281 день), моложе была только Тара Липински 20 лет назад (15 лет и 255 дней). Для Алины это первый сезон среди взрослых. И такой успешный – 6 побед в 6 стартах. Она уже дважды обыграла Евгению Медведеву.

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