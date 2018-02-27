Загитова, Мамун и щеночки

Милое фото двух олимпийских чемпионок из России.

Маргарита Мамун (слева) – гимнастка и чемпионка Олимпийских игр в Рио.

Алина Загитова (справа) – фигуристка и чемпионка Олимпиады в Пхенчхане.

Новая олимпийская чемпионка в женском катании Алина Загитова – одна из самых юных в истории (15 лет и 281 день), моложе была только Тара Липински 20 лет назад (15 лет и 255 дней). Для Алины это первый сезон среди взрослых. И такой успешный – 6 побед в 6 стартах. Она уже дважды обыграла Евгению Медведеву.