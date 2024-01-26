Скаут «Челси» перед игрой составил отчет по юной звезде «Барселоны» Лео Месси. Он допустил в нем серьезную недооценку

В феврале 2006 года форвард «Барселоны» Лионель Месси готовился к отправке в Лондон, чтобы противостоять «Челси» в Лиге чемпионов. Это был первый раз, когда английские болельщики увидели футбольную легенду своими глазами.

Месси играл в первой команде «Барсы» всего 16 месяцев, но уже считался одним из самых перспективных игроков в мире. Главным тренером «Челси» был Жозе Моуринью и он отправил своего скаута, изучавшего соперников, которым тогда был Андре Виллаш-Боаш, последить за 18-летним аргентинцем.

Когда португалец составил отчет, то один его аспект был не просто неточным, а ошибочным − Виллаш-Боаш утверждал, что Месси «очень левоногий игрок».

«Качество и скорость, но очень левоногий, − как передает Planet Football, написал Андре-Виллаш Боаш. − Точно такое же поведение, как у Роналдиньо. Действует между линиями или диагоналями. Побуждает команду идти вперед, ведя мяч. Потрясающий игрок в действиях один на один. Если есть вариант сфолить на нем, важно сделать это за пределами поля и как можно раньше, так как он недавно восстановился после травмы».

Выступая за «Барселону», «ПСЖ», «Интер Майами» Лионель Месси забил более 700 голов. И хотя Месси действительно отдает предпочтение левой ноге, он забил 89 мячей правой. Кажется, что Виллаш-Боаш недооценивал умения юного аргентинца.