Месси вернул «Барсу» 10-х в «Майами». Обыгрывал лежа, вырезал на Альбу через все поле и повторил фото с Суаресом
«Интер Майами» провел товарищескую игру со сборной Сальвадора. Еще год назад на этот матч вряд ли бы кто-то обратил внимание, но в январе 2024 года в футболке «Майами» играют вот эти ребята.
Команды ушли с поля без голов (0:0), но Лео Месси не оставил болельщиков без положительных эмоций. Даже в 36 лет аргентинец показывает нереальный дриблинг и баланс тела.
А видение поля никуда не пропадет: болелщики «Барсы» точно соскучились по диагональным передачам Месси на Альбу через всю команду соперника.
Ностальгия.
Сразу же найдёшь школьника🤣🤣
Вот и получается что на 37 году Месси может выдавать такие передачи, а на 39ом году дива инстаграма только замыкать в пустые после прострелов
Ну если ты с этим не согласен, тогда поступим по твоей логике - Гонсалу Рамуш лучше футболист чем Роналду, потому что в Плей-офф ЧМ у него аж 3 гола, а у Роналду 0, хотя он участвовал лишь в одном плей-офф, а Роналду в 5 Плей-офф. А с учётом стилей игры у Роналду должно быть минимум на 10 голов больше. Ну нравится тебя твоя логика Роналдудрочер
И знаешь, единственное что я понял за весь наш диалог, это то чты ребёнок, но или взрослый сла***ный - по тому- что не один нормальный взрослый человек не будет писать - " Сам придумал " , " Вживую я бы вообще тебе за минуту доказал ( типичные слова ребёнка ) " , " Я умнее тебя " , " ******* Мессидрочер " , " Ты старше не станешь ( Кстати то что ты так много пишешь об возрасте, говорит о том что ты ребёнок ) " , " У тебя аргументы как у ребёнка " - знаешь так обычно говорят мои племянники, то есть дети. Также ты как ребёнок игнорируешь половину моих слов.
Только и игр у Крыша больше. Но главное каково качество этих передач?
https://vk.com/wall-161113602_31008