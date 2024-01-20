Гаспачо
Блог

Месси вернул «Барсу» 10-х в «Майами». Обыгрывал лежа, вырезал на Альбу через все поле и повторил фото с Суаресом

Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Ла Лига Ла Лига
Луис Суарес Луис Суарес
Интер Майами Интер Майами
Барселона Барселона
сборная Сальвадора сборная Сальвадора
Жорди Альба Жорди Альба
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Футбол Футбол

«Интер Майами» провел товарищескую игру со сборной Сальвадора. Еще год назад на этот матч вряд ли бы кто-то обратил внимание, но в январе 2024 года в футболке «Майами» играют вот эти ребята.

Команды ушли с поля без голов (0:0), но Лео Месси не оставил болельщиков без положительных эмоций. Даже в 36 лет аргентинец показывает нереальный дриблинг и баланс тела.

А видение поля никуда не пропадет: болелщики «Барсы» точно соскучились по диагональным передачам Месси на Альбу через всю команду соперника.

Ностальгия.

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрно-розовая форма годно смотрится.
+18
-3
+15
Ответ heymon95
Комментарий скрыт
Криш сыграл 183 игр и сделал 42 голевых передач, Месси сыграл 163 игр и сделал 40 передач. А теперь возьми статистику в среднем за матч и сравни.
Сразу же найдёшь школьника🤣🤣
+19
-4
+15
Ответ heymon95
То, что Месси лучше я не отрицаю. Но ты пишешь бред как минимум потому, что статистика является лучшим отображением уровня игры.
в топ 5 лигах Месси забил больше сыграв матче на 70-80 меньше что дальше?
+15
-2
+13
Ответ Игорь Климов
Длинный пас Месси на Альбу: https://vk.com/wall-161113602_31008
как раз вот такие эпизоды и дают понять, что адекватного сравнения Месси с принцем песков из СА быть не может. Кринж7 закончился как футболист для сравнения с Месси после перехода в Реал - там он стал обычным наконечником аля Лёва, Мюллер, Суарес и т.д.
Вот и получается что на 37 году Месси может выдавать такие передачи, а на 39ом году дива инстаграма только замыкать в пустые после прострелов
+27
-14
+13
Ответ heymon95
Комментарий скрыт
Не, средняя была всегда, и до меня и после меня будет. Нельзя же ставить в один ряд двух нападающих ( пример ) забивших по 10 голов, только вот одному понадобилась 10 матчей другому 30.
Ну если ты с этим не согласен, тогда поступим по твоей логике - Гонсалу Рамуш лучше футболист чем Роналду, потому что в Плей-офф ЧМ у него аж 3 гола, а у Роналду 0, хотя он участвовал лишь в одном плей-офф, а Роналду в 5 Плей-офф. А с учётом стилей игры у Роналду должно быть минимум на 10 голов больше. Ну нравится тебя твоя логика Роналдудрочер
+9
0
+9
как будто старые добрые времена.
+7
0
+7
Ответ heymon95
Комментарий удален модератором
А ты бы знал, сколько сложно с тобой. Я тебе сказал про среднюю, что ты мне ответил - Нет лучше тот у кого больше результативность. Ок ладно, Рамуш забил больше Роналду, твой ответ - Нет лучше тот у кого больше Золотых Бутс, и тут тебе не угодишь. А про Месси я написал потому что он единственный на моей памяти у кого больше Золотых бутс чем у Роналду. И Мессидрочество тут не причём. И что ты мне будешь доказывать? За минуту я столько не отупею чтобы не учитывать " В среднем ".
И знаешь, единственное что я понял за весь наш диалог, это то чты ребёнок, но или взрослый сла***ный - по тому- что не один нормальный взрослый человек не будет писать - " Сам придумал " , " Вживую я бы вообще тебе за минуту доказал ( типичные слова ребёнка ) " , " Я умнее тебя " , " ******* Мессидрочер " , " Ты старше не станешь ( Кстати то что ты так много пишешь об возрасте, говорит о том что ты ребёнок ) " , " У тебя аргументы как у ребёнка " - знаешь так обычно говорят мои племянники, то есть дети. Также ты как ребёнок игнорируешь половину моих слов.
+5
0
+5
Ответ heymon95
Комментарий скрыт
В ЛЧ больше, верно.
Только и игр у Крыша больше. Но главное каково качество этих передач?
+5
0
+5
Длинный пас Месси на Альбу:
https://vk.com/wall-161113602_31008
+13
-9
+4
Спасибо за познавательные скрины!
+3
0
+3
Альба затупил - зря сближался с вратарём, надо было раньше пробивать.
+2
0
+2
Ответ heymon95
Ну зачем ты вступаешь в споры с людьми умнее тебя еще и пишешь ахинею. Золотую бутсу дают тому кто больше всего забил голов за сезон и не смотрят на количество матчей и это решающий показатель. Рамуш точно хуже футболист и один успешный матч в жизни не является показателем. Клозе например забил больше мяч на ЧМ чем Месси, но все знают, что он хуже футболист. У тебя аргументы как у ребенка. Все сравнения обязаны быть на длительной дистанции
Вряд ли человек, который не учитывает статистику в среднем вообще можно считать умным, да и умный человек обычно не говорит что он умнее кого-то. Ну ладно, продолжим, говоришь золотая бутса это решающий показатель, тогда у Месси их на два больше чем у Роналду. А про Рамуша - это твоя логика, логика в котором кто больше забил тот и лучше. А то что все сравнение должны быть на длительной дистанции, я согласен, но и среднюю всегда надо учитывать. А насчёт моих аргументов, считаешь что они как к ребёнка, а сам пишешь - " Сам придумал? ( типичный ответ ребёнка ) ", " Школьник🤣🤣 " , " Мессидрочер " - это по-твоему взрослые такие ответы.
+3
-1
+2
Ответ Игорь Климов
Длинный пас Месси на Альбу: https://vk.com/wall-161113602_31008
Спасибо за видео👍👍👍👍
+1
0
+1
Ответ heymon95
Комментарий скрыт
У Криша больше игр, потому что он старше)) Успешность команды также играет роль безусловно. только тут разговор не о командах, а о показателях отдельно взятых игроков. и тут более показательна статистика не только колличества передач, но и матчей! Иными словами - кол-во передач за игру.
+2
-1
+1
Ответ heymon95
Комментарий скрыт
у него больше мальчик потому что он начал играть на 2 года раньше чем Месси Если ты не знал
+1
0
+1
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Я тоже посмеялся,особенно с его ответа " Ну зачем ты вступаешь в спор с людьми умнее тебя " и " Сам придумал ".
+2
-1
+1
А что 36 это предел?
+1
0
+1
Ответ MustangGT
Ошибся адресом. Про "ребенка" и пр. я не писал.
а, извиняй перепутал с другим
0
0
0
Ответ Радость Ди Мария
Альба затупил - зря сближался с вратарём, надо было раньше пробивать.
А пас был хорош.
0
0
0
Ответ Темирлан Шаваев
А что тут признавать, я и так считаю что Роналду лучше нападающий чем Месси
Ну и ладненько! Будь здоров!
0
0
0
Ответ MustangGT
Ну если ты фанат "средней", тогда признай, что у Криша даже в Испании стата лучше - 450 голов в 438 играх.
про твоё последнее скажем так " Сообщение " я не успел прочитать , быстро же его удалили. Думаю у тебя не осталось чем мне ответить, конечно кроме твоих " Ты ребёнок * , " Я умнее тебя " так что я пошёл.
0
0
0
Ответ Темирлан Шаваев
Вряд ли человек, который не учитывает статистику в среднем вообще можно считать умным, да и умный человек обычно не говорит что он умнее кого-то. Ну ладно, продолжим, говоришь золотая бутса это решающий показатель, тогда у Месси их на два больше чем у Роналду. А про Рамуша - это твоя логика, логика в котором кто больше забил тот и лучше. А то что все сравнение должны быть на длительной дистанции, я согласен, но и среднюю всегда надо учитывать. А насчёт моих аргументов, считаешь что они как к ребёнка, а сам пишешь - " Сам придумал? ( типичный ответ ребёнка ) ", " Школьник🤣🤣 " , " Мессидрочер " - это по-твоему взрослые такие ответы.
Комментарий удален модератором
Ответ Темирлан Шаваев
Не друг у него в логике отсутствует понятие средняя за матч,но я написал ему на этот счёт комментарий, посмотрим что он ответит
Комментарий удален пользователем
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Не друг у него в логике отсутствует понятие средняя за матч,но я написал ему на этот счёт комментарий, посмотрим что он ответит
0
0
0
Ответ heymon95
То, что Месси лучше я не отрицаю. Но ты пишешь бред как минимум потому, что статистика является лучшим отображением уровня игры.
Комментарий удален пользователем
Ответ heymon95
Комментарий скрыт
Комментарий удален пользователем
Ожидаемо!!! Заходя в комментарии предполагал что тут снова будет детский срач, кто лучше Криштиану или Месси! И о бинго, тут дети снова выясняют кто лучше)))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий