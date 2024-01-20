Месси вернул «Барсу» 10-х в «Майами». Обыгрывал лежа, вырезал на Альбу через все поле и повторил фото с Суаресом

«Интер Майами» провел товарищескую игру со сборной Сальвадора. Еще год назад на этот матч вряд ли бы кто-то обратил внимание, но в январе 2024 года в футболке «Майами» играют вот эти ребята.

Команды ушли с поля без голов (0:0), но Лео Месси не оставил болельщиков без положительных эмоций. Даже в 36 лет аргентинец показывает нереальный дриблинг и баланс тела.

А видение поля никуда не пропадет: болелщики «Барсы» точно соскучились по диагональным передачам Месси на Альбу через всю команду соперника.

Ностальгия.