«Вы знаете, за какую команду мы будем болеть». Суарес заявил, что посмотрит класико вместе с Месси и Альбой 🔥

Луис Суарес провел первую пресс-конференцию в статусе игрока «Интер Майами».

Уругвайца спросили, планирует ли он с экс-партнерами по «Барселоне» смотреть сегодня класико.

«Мы еще не говорили об этом, но думаю, что мы посмотрим матч. Нам нравится футбол и «Барселона», а финал Суперкубка всегда приятно посмотреть.

Вы знаете, за какую команду мы будем болеть. Желаю клубу и некоторым моим экс-товарищам по команде всего наилучшего.

Важно то, что происходит сейчас. В финале Суперкубка мы увидим, какая команда лучше готова. Я знаю, что они не на том уровне, которого от них ждут в Ла Лиге, но они в поисках лучшей игры.

Команда еще строится, есть много новых игроков, и это трудно, но рано или поздно все проблемы, которые у них есть, будут решены. Первое, что нужно сделать завтра, это попытаться выиграть трофей, который всегда поможет команде, как эмоционально, так и в плане игры», - заявил Суарес.

Отметим, что в последний раз Суарес, Месси и Альба играли в Суперкубке в 2018 году, когда обыграли «Севилью» со счетом 2:1.