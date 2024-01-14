Гаспачо
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«Вы знаете, за какую команду мы будем болеть». Суарес заявил, что посмотрит класико вместе с Месси и Альбой 🔥

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Луис Суарес провел первую пресс-конференцию в статусе игрока «Интер Майами».

Уругвайца спросили, планирует ли он с экс-партнерами по «Барселоне» смотреть сегодня класико.

«Мы еще не говорили об этом, но думаю, что мы посмотрим матч. Нам нравится футбол и «Барселона», а финал Суперкубка всегда приятно посмотреть.

Вы знаете, за какую команду мы будем болеть. Желаю клубу и некоторым моим экс-товарищам по команде всего наилучшего.

Важно то, что происходит сейчас. В финале Суперкубка мы увидим, какая команда лучше готова. Я знаю, что они не на том уровне, которого от них ждут в Ла Лиге, но они в поисках лучшей игры.

Команда еще строится, есть много новых игроков, и это трудно, но рано или поздно все проблемы, которые у них есть, будут решены. Первое, что нужно сделать завтра, это попытаться выиграть трофей, который всегда поможет команде, как эмоционально, так и в плане игры», - заявил Суарес.

Отметим, что в последний раз Суарес, Месси и Альба играли в Суперкубке в 2018 году, когда обыграли «Севилью» со счетом 2:1.

5 комментариев
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Вернуть бы всех четверых на эту игру. Уверен, они бы сделали разницу👍🏼
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Ясно как день,за Барсу будут топить 💪🏼
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Барселона навсегда будет в из сердце!
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Неужели за Реал будут болеть? 🤣
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Ответ Frank_Rijkaard83
Вернуть бы всех четверых на эту игру. Уверен, они бы сделали разницу👍🏼
Да точно 👍
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