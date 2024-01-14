Санчо рассказал об ощущениях после ассиста в первом матче за «Дортмунд». Поделился целями на сезон

Джейдон Санчо говорит, что его голевая передача Марко Реусу в первом же матче после возвращения в дортмундскую «Боруссию» была «предопределена» после перехода из «Ман Юнайтед».

Англичанин отметился голевым пасом в субботней победе над «Дармштадтом» (3:0). Санчо признался, что он счастлив и чувствует себя в «Дортмунде» как дома:

«С тех пор как я вернулся, я чувствую себя как дома, и я просто счастлив снова выйти на поле. Это должно было случиться, чтобы я вернулся и снова увидел Марко. Он мой большой друг, и я счастлив, что организовал его гол.

Моя цель – снова быть счастливым, вернуться на поле и помочь команде, вернуть ее в тройку лидеров и попасть в Лигу чемпионов.

У меня есть личные цели, о которых я пока не буду говорить. Я просто хочу помочь команде и очень позитивно настроен на вторую половину сезона. У команды есть цели, и я уверен, что мы добьемся успеха, если будем бороться в каждой игре».

Санчо присоединился к Дортмунду в начале этой недели на правах полугодичной аренды после конфликта с Эриком тен Хагом.