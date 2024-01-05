«Мы обнялись и отпраздновали». Испанский журналист намекнул на фанатскую любовь одного из экс-судей к «Барселоне»

Много раз назначался на матчи каталонцев и мадридцев.

Журналист El Chringuito Кристобаль Сория вспомнил случай из 2009 года, связанный с теперь уже бывшим судьей Ла Лиги Эдуардо Иттуральде Гонсалесом.

«В 2009 году, в день, когда «Барселона» обыграла «Мадрид» со счетом 6:2, «Севилья» играла с «Вильярреалом» [2 мая 2009 года], и судьей был Иттуральде, а я его знал. Я пришел к нему в раздевалку и сказал: «Иту, «Барса» забила «Мадриду» 6 голов!» После мы обнялись и отпраздновали».

Эдуардо Иттуральде работал на уровне Ла Лиги с 1995 года и завершил карьеру в 2012-м. За это время он судил 49 матчей «Мадрида» (41 в чемпионате, 6 в Кубке Испании и два Суперкубка) и 39 игр «Барселоны» (34 в чемпионате и 5 в Кубке).

Кроме этого на счету испанского арбитра сразу три класико:

− 14 февраля 1999 года, «Барселона» 3:0 «Мадрид» (удаление Роберто Карлоса);

− 19 ноября 2005 года, «Мадрид» 0:3 «Барселона»;

− 29 ноября 2010 года − «Барселона» 5:0 «Мадрид» (12 желтых карточек и удаление Серхио Рамоса).

А какие неоднозначные эпизоды из карьеры Иттуральде помните вы? Пишите в комментариях.