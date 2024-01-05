Гаспачо
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«Мы обнялись и отпраздновали». Испанский журналист намекнул на фанатскую любовь одного из экс-судей к «Барселоне»

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Эдуардо Итурральде Гонсалес
Футбол Футбол

Много раз назначался на матчи каталонцев и мадридцев.

Журналист El Chringuito Кристобаль Сория вспомнил случай из 2009 года, связанный с теперь уже бывшим судьей Ла Лиги Эдуардо Иттуральде Гонсалесом.

«В 2009 году, в день, когда «Барселона» обыграла «Мадрид» со счетом 6:2, «Севилья» играла с «Вильярреалом» [2 мая 2009 года], и судьей был Иттуральде, а я его знал. Я пришел к нему в раздевалку и сказал: «Иту, «Барса» забила «Мадриду» 6 голов!» После мы обнялись и отпраздновали».

Эдуардо Иттуральде работал на уровне Ла Лиги с 1995 года и завершил карьеру в 2012-м. За это время он судил 49 матчей «Мадрида» (41 в чемпионате, 6 в Кубке Испании и два Суперкубка) и 39 игр «Барселоны» (34 в чемпионате и 5 в Кубке).

Кроме этого на счету испанского арбитра сразу три класико:

− 14 февраля 1999 года, «Барселона» 3:0 «Мадрид» (удаление Роберто Карлоса);

− 19 ноября 2005 года, «Мадрид» 0:3 «Барселона»;

− 29 ноября 2010 года − «Барселона» 5:0 «Мадрид» (12 желтых карточек и удаление Серхио Рамоса).

А какие неоднозначные эпизоды из карьеры Иттуральде помните вы? Пишите в комментариях.

8 комментариев
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Меня возмущает неэтичность данного персонажа. Если посмотреть на его страницу сейчас, то можно заметить как он "анализирует" все спорные решения судей в матчах за Барселону и против Мадрида. А как пафосно называются все статьи "Экс-судья Итурральде считает бла-бла-бла". Это же обман, люди думаю что это мнение эксперта, ни разу не заинтересованного, этичного.
Для справедливости, во всех новостных статьях с данным персонажем нужно писать "Туалетный шнырь Барселоны, Экс-судья Итурральде считает бла-бла-бла"
Самое забавное, что я уверен что в отличии от Негрейры этот шнырь подсуживал Барсе и до сих пор высирает свое мнение за бесплатно, двойной лузер
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Иттуральде до сих пор цепной пес Барселоны.
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В шкафу Барсы ещё много скелетов
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Всем адекватным любителям футбола давно известно,что Итуральда болеет за самый кабинетный клуб в истории)
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Что намекать то ? Он же всегда славился не то что бы любовью к Барсе, а ненавистью к Мадриду …
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Ответ rtr_return
В шкафу Барсы ещё много скелетов
В шкафу Барсы много скальпов, особенно скальпов Реала.
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