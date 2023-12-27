«Он шел пешком 50 или 60 кварталов». Де Поль поделился трогательным воспоминанием о дедушке, который привел его в футбол

Родриго Де Поль может смело гордиться своей карьерой. Аргентинский полузащитник успешно выступает за «Атлетико», а в прошлом году завоевал самый важный трофей со сборной своей страны — Кубок мира.

Однако ничего этого не случилось бы, если бы не дедушка Родриго Освальдо. 29-летний игрок не раз рассказывал в интервью, что именно он был его главным фанатом и проводником в мир футбола. Недавно в интервью Movistar Де Поль поделился историей, которая демонстрирует, как много для него сделал Освальдо.

«Мой дедушка отводил меня на тренировки каждый день с 8 до 14 лет, мы вместе ездили на автобусе.

Однажды моя бабушка рассказала мне, что те 50 центов, которые он давал мне каждый день, чтобы я мог купить себе печенье с шоколадом, это деньги на его путь обратно. Он шел пешком около 50 или 60 кварталов. И я пытался понять: «Но почему он дает их мне?»

Когда он скончался, я не хотел продолжать [играть в футбол]. Без него все было не то. Именно тогда я решил переехать к бабушке, которая осталась одна.

Несколько дней спустя ко мне домой пришли из «Расинга», чтобы заключить со мной контракт. Это очень много значило для меня. Мне нужно было это признание. В противном случае я не знаю, продолжил бы я играть в футбол».