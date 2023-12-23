«Бавария» все еще хочет подписать Араухо. Флориан Плеттенберг оценил шансы мюнхенцев на трансфер защитника «Барсы»
Фабрицио Романо рассказывал о том, что Томас Тухель практически одержим Рональдом Араухо. По данным итальянца, «Бавария» попытается подписать защитника в ближайшие трансферные окна.
При этом «Барселона» не желает расставаться с уругвайцем, да и сам Рональд счастлив в столице Каталонии.
Кристоф Фройнд, спортивный директор мюнхенцев, не стал подтверждать или опровергать слухи об интересе Рекордмайстера к защитнику «блауграны».
Свежими новостями поделился журналист немецкого Sky Sport Флориан Плеттенберг. Инсайдер написал в твиттере:
«Бавария» проинформирована о том, что Рональд Араухо зимой хочет остаться в «Барселоне». При этом «Бавария» была готова заплатить «мега» отступные за игрока уже в январе.
Несмотря на потенциальное продление контракта Араухо с «Барселоной» после 2026 года, у «Баварии» летом, похоже, будет небольшой шанс на подписание игрока. Араухо был и остается трансфером мечты для Тухеля и Фройнда».
Верите в возможность такого трансфера?