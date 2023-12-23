Гаспачо
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Жена Месси выложила горячее фото в купальнике, но почему в комментариях все внимание на Лео?

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Антонелла Рокуццо
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Красота Антонеллы поражает воображение на ее свежей публикации. Но в комментариях все внимание на Лео.

💭 Эра Хави (X): «Бро сканирует все на поле и вне его».

💭 zekeria (X): «Глаза на приз».

💭 Rayananas (X): «Где телохранитель?»

💭 Fortuneke (X): «Тренер Месси по фитнесу заслуживает отдельной похвалы... он превращается в альфу».

Сейчас Лео Месси наслаждается отпуском. В январе он вернется в состав «Интер Майами» в рамках предсезонного турне.

5 комментариев
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Геннадий потерял или уже бросил Романа, но под новостью об лучшем футболисте современности - Лео Месси 🐐🇦🇷, они опять воссоединились)
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