Жена Месси выложила горячее фото в купальнике, но почему в комментариях все внимание на Лео?
Красота Антонеллы поражает воображение на ее свежей публикации. Но в комментариях все внимание на Лео.
💭 Эра Хави (X): «Бро сканирует все на поле и вне его».
💭 zekeria (X): «Глаза на приз».
💭 Rayananas (X): «Где телохранитель?»
💭 Fortuneke (X): «Тренер Месси по фитнесу заслуживает отдельной похвалы... он превращается в альфу».
Сейчас Лео Месси наслаждается отпуском. В январе он вернется в состав «Интер Майами» в рамках предсезонного турне.