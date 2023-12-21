«Байер» - возможно, лучшая футбольная команда мира #прямосейчас. Один из главных секретов Алонсо - сумасшедшая связка латералей🔥

Алекс Гримальдо и Джереми Фримпонг.

«Байер» Алонсо не проигрывает 25 матчей подряд – в среду Леверкузен разгромил «Бохум» в 16-м туре Бундеслиги – 4:0.

Среди участников топ-лиг леверкузенцы остаются единственной командой, еще не проигрывавшей в этом сезоне. На счету «Байера» 22 победы и 3 ничьих (с «Баварией, «Боруссией» Дортмунд и «Штутгартом» в Бундеслиге).

Команда тренера Хаби Алонсо лидирует в Бундеслиге, опережая на 4 балла «Баварию», у которой матч в запасе.

Один из главных секретов команды Алонсо - мощная связка латералей Алекса Гримальдо и Джереми Фримпонга - на двоих они поучаствовали в 33 голах команды (всего в этом сезоне у команды 46 забитых мячей).

Фримпонг считается самым быстрым игроком Бундеслиги, он перешел в клуб в 2020 году.

Гримальдо пополнил ряды Леверкузена только этим летом. Защитник «Бенфики» подписал контракт до июня 2027 года. Гримальдо присоединился к команде на правах свободного агента по истечении контракта с «Бенфикой» в июне.

В прошлом сезоне Гримальдо является лучшим ассистентом чемпионата Португалии наряду с Педру Гонсалвешем из «Спортинга» – на его счету 9 голевых передач.