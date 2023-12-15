Гаспачо
Блог

Мать двоих детей Хавьера Эрнандеса покоряет поклонников в социальных сетях 📸

Хавьер Эрнандес Хавьер Эрнандес
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Сара Кохан порадовала поклонников своим последним постом в социальных сетях. Модель ранее была замужем за бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» и «Мадрида» Хавьером Эрнандесом.

Помимо модельной карьеры, Сара снимала влог о путешествиях, а также получила диплом юриста в 2019 году.

За последние несколько лет девушка собрала огромную базу поклонников в Интернете. Сейчас у 29-летней Сары 1,4 миллиона подписчиков в Инстаграме.

Сару заметили, когда она поддерживала Хавьера Эрнандеса во время игры за Мексику на чемпионате мира 2018 года. У бывшей пары двое детей: сын Ной (3 года) и дочь Нала (2 года).

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Еврейка
+1
-1
0
Не ебадова совсем
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий