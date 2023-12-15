Мать двоих детей Хавьера Эрнандеса покоряет поклонников в социальных сетях 📸

Сара Кохан порадовала поклонников своим последним постом в социальных сетях. Модель ранее была замужем за бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» и «Мадрида» Хавьером Эрнандесом.

Помимо модельной карьеры, Сара снимала влог о путешествиях, а также получила диплом юриста в 2019 году.

За последние несколько лет девушка собрала огромную базу поклонников в Интернете. Сейчас у 29-летней Сары 1,4 миллиона подписчиков в Инстаграме.

Сару заметили, когда она поддерживала Хавьера Эрнандеса во время игры за Мексику на чемпионате мира 2018 года. У бывшей пары двое детей: сын Ной (3 года) и дочь Нала (2 года).