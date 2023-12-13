«Видно, что им не хватает индивидуальности»: Томас Тухель поддержал Тен Хага после победы «Баварии» над «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне остался без еврокубков. В заключительном туре команда уступила «Баварии» и заняла четвертое месте в группе А Лиги чемпионов.

Томас Тухель поддержал Тен Хага в послематчевом интервью:

«Почти всегда я испытываю симпатию к тренеру соперника. Но все же мы соревнуемся, мы делаем все, чтобы выигрывать наши матчи. Таковы правила профессионального спорта. Мы играем на самом высоком уровне, чтобы побеждать.

Конечно, я испытываю сочувствие к сопернику. Думаю, у Тен Хага сейчас много ключевых игроков, которые травмировались перед решающим матчем. Видно, что им не хватает индивидуальности, а также качества и, возможно, широты состава, чтобы менять игру заменами. Я думаю, вы могли это видеть».

Тухель признался, что ему знакомо чувство, когда твоя команда терпит болезненное поражение:

«Да, сейчас у Тен Хага непростое время, но я почти уверен, он знает, что делать дальше, он знает, как повлиять на свою команду, ему не нужны мои советы. Ему не нужны мои хлопки по плечам. Он достаточно опытен, чтобы пройти через это.

В прошлую субботу у меня был не самый приятный момент [«Бавария» проиграла «Айнтрахту» 1:5]. Могу вам сказать, что иногда вы чувствуете себя очень одиноким как тренер. В целом, я испытываю симпатию ко всем своим коллегам, ведь знаю, что нужно, чтобы продолжать работать».

«Бавария» вышла из группы с первого места. Вторую путевку в 1/8 ЛЧ забрал «Копенгаген», отправив «Галатасарай» в Лигу Европы.

Согласны с мнением Тухеля?