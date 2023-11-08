Почти 20 лет назад чилиец изобрел отбор, который остановил Роналдо. До матча ему подарили диск со всеми играми «Зубастика»

Дата 6 июня 2004 года навсегда запечатлелась в памяти Луиса Альберто Фуэнтеса Родригеса, который на протяжении десяти лет был твердой опорой чилийской обороны. Эта история – для каждого трудолюбивого защитника.

В 2004 году Чили встречалась с Бразилией в решающем раунде отбора. Бразилия, действующие чемпионы мира, обладала могучим Роналдо Назарио, который в составе мадридского «Реала» сжигал футбольный мир.

Лучо Фуэнтес совершил немыслимое: он отобрал мяч у Роналдо с помощью ставшего легендарным приема «змейки». Лучо реализовал один из самых экзотических отборов в истории футбола против сильнейшего игрока мира.

Итак, как защищаться как змея?

1. Не показывать страха, потому что ты – змея!

2. Начинаешь падать.

3. Упал.

Вот что сказал Луис об этом приеме: «Если бы у меня ничего не вышло, я мог выставить себя еще большим дураком. Недавно бывшие товарищи по команде прислали мне мем с изображением игрока, который сделал похожую игру, но на грунтовой площадке, и это меня рассмешило.

Хувеналь (Олмос) подарил мне диск с записью игры Роналдо, на котором записаны все его матчи в карьере. И я спросил, как мне остановить этот феномен. Очень сложно.

Я видел, что Роналду всегда делает крюк с левого фланга внутрь, ему проще играть против правши. Я сказал, что единственное, что мне остается, – это бросаться на мяч. Это придало мне уверенности. Я больше никогда этого не делал, даже после карьеры. Никогда больше, чтобы не выглядеть смешным, если это случится хоть раз».