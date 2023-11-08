🧈 Золотые слитки и 💵 купюры. Фанаты «Боруссии» устроили акцию против УЕФА во время матча с «Ньюкаслом»

Болельщики дортмундской «Боруссии» поддержали фанатов «Милана», приправив матч против «Ньюкасла» протестом против УЕФА.

Цели немецких фанатов оказались более масштабными, чем испортить настроение Доннарумме. Дортмундцы недовольны новым форматом Лиги чемпионов, который вступит в силу уже со следующего сезона.

Напомним, что турнир получит швейцарскую систему и увеличение числа участников с 32 до 36, что увеличит количество матчей.

Болельщики «Боруссии» забросали поле фальшивыми слитками золота и деньгами.

На одном из баннеров была надпись: «Вы не заботитесь о спорте - все, что вас волнует, это деньги». Так же фанаты вывесили изображение карикатурных лиц президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи, экс-президента «Ювентуса» Андреа Аньелли и президента УЕФА Александера Чеферина.

Отсылка к Суперлиге?