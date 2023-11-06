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Девушка бывшего игрока «Барселоны» покорила соц.сети горячими фото🔥

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Девушка бывшего игрока «Барселоны» Марка Бартры Джессика Гоикоэчеа взорвала социальные сети очередной рискованной фотографией.

У испанской модели 1,8 миллиона подписчиков в социальной сети. 26-летняя красотка регулярно радует их горячими фото.

Тем временем партнер Джессики Барта сейчас играет за «Реал Бетис», но в настоящее время лечит травму ахиллова сухожилия. 32-летний футболист начал свою карьеру в «Барсе» и провел шесть лет в первой команде после 10 лет в молодежной.

Бывший игрок сборной Испании выступал в основном составе «сине-гранатовых» вместе с такими легендами, как Лионель Месси и Хави.

4 комментария

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Hella black
Бартре непростительно терять такую жрицу,хотя Бартре до сих пор не могу простить обгон по встречке от Бейла
+2
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Маноло Санчи́с
Вот это я понимаю, тема раскрыта полностью))
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Purp
Это раздел новостей для куколдов на спортсе? Всегда потешали такие новости о чьих-то девушках или жёнах, поэтому спасибо спортсу о заботе вышесказанных!!!
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Iamliam
Ответ Hella black
Бартре непростительно терять такую жрицу,хотя Бартре до сих пор не могу простить обгон по встречке от Бейла
Он тогда с травмой был, его не успели заменить.
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