Девушка бывшего игрока «Барселоны» покорила соц.сети горячими фото🔥

Девушка бывшего игрока «Барселоны» Марка Бартры Джессика Гоикоэчеа взорвала социальные сети очередной рискованной фотографией.

У испанской модели 1,8 миллиона подписчиков в социальной сети. 26-летняя красотка регулярно радует их горячими фото.

Тем временем партнер Джессики Барта сейчас играет за «Реал Бетис», но в настоящее время лечит травму ахиллова сухожилия. 32-летний футболист начал свою карьеру в «Барсе» и провел шесть лет в первой команде после 10 лет в молодежной.

Бывший игрок сборной Испании выступал в основном составе «сине-гранатовых» вместе с такими легендами, как Лионель Месси и Хави.