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«Тебя должны помнить за талант, а не за заработанные деньги»: Ибрагимович честно высказался о трансферах в клубы из Саудовской Аравии

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В разговоре с Пирсом Морганом Ибрагимович поделился своим отношением к трансферам игроков в клубы из Саудовской Аравии:

«У меня было предложение из Китая. У меня было предложение и от Саудовской Аравии. Но ведь важно то, какие у человека цели, чего он хочет. Я говорил еще до того, как мы начали интервью, что некоторым игрокам нужно повесить бутсы на гвоздь на большой сцене, потому что это высшая точка карьеры.

Тебя должны помнить за талант, а не за заработанные деньги. Иначе ради чего мы тренируемся каждый день? За что мы получаем признание? За наш талант, именно им мы хотим запомниться».

Златан считает, что определенным футболистам нельзя снижать планку и переходить в более слабые чемпионаты:

«Думаю, что игроки, которые достигают высокого уровня, должны остановиться на определенном этапе, на существенном этапе. Нельзя опускаться на более низкую ступень и заканчивать свою карьеру по-другому.

Конечно, есть футболисты, которые жаждут возможности заработать много денег, потому что они получали недостаточно».

Сам Ибра карьеру закончил красиво. Экс-игрок «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Милана» эмоционально попрощался с футболом на глазах у 70 000 фанатов «россонери».

Согласны с мнением Златана?

5 комментариев

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TumanBay
У каждого свои приоритеты и цели. Кому наследие,кому бабки важнее и не нам их судить.
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Sasha Bulycheva
Автор
Ответ Роман
Булычева, а при чем здесь фотка Роналду? Или ты на вентилятор накидываешь. Речь идет о молодых игроках.
Ром, расскажи, где увидел хотя бы упоминание "молодых игроков"? Или ты на вентилятор накидываешь.
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