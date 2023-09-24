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Месси приехал в «Майами» не только из-за денег. Летом Бекхэм подписал легенду «Барсы», которую любят и Бускетс с Альбой. Кто это?

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Этим летом Лионель Месси покинул европейский футбол и переехать в США играть за «Интер Майами». Похоже, на переход в МЛС аргентинца склонили не только деньги, но и особенный человек – и это не Дэвид Бекхэм.

Но летом в Майами приехал не один аргентинец – новым главным тренером «Интера» стал Тата Мартино, сменивший Фила Невилла.

Мартино тренировал Месси, Бускетса и Альбу в «Барселоне» в сезоне-2013/14, когда он сменил Тито Виланову, ушедшего в отставку по состоянию здоровья, и под его руководством «Барселона» выиграла Суперкубок Испании.

А назначение Мартино на пост главного тренера «Интер Майами», по мнению босса «Филадельфии Юнион» Джима Куртина, стало ключевым фактором в привлечении Месси в клуб.

Tata Martino and Lionel Messi of Inter Miami. (Credit: Getty)

В интервью газете Куртин сказал: «Иногда люди забывают, что он был первой фигурой. Я думаю, что Месси приходит потому, что Тата здесь.

Бускетс приходит, потому что Тата рядом. И Альба тоже. Он был первым шагом во всей этой истории, которая действительно преобразила клуб.

Он – лидер, невероятный тренер, невероятный человек. Когда вы думаете о Тате, вы видите, как его игроки реагируют на него, почти как на отца, который также является невероятным футбольным умом.

Когда вы думаете о его командах в Атланте и теперь о команде в Майами, вы видите, как они могут манипулировать обороной, как они бегут на вас в течение 90 минут и неустанно атакуют – это то, что очень хорошо видно в командах Таты.

Когда играешь против команды Таты Мартино, лучше быть начеку в обороне все 90 минут, потому что они неумолимы с самого начала и до финального свистка.

А после игры он улыбается и пожимает вам руку. Он джентльмен».

4 комментария

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burn1ng
с каких пор Мартино легенда Барсы?
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predMBAPPE
Ну да, пришел не в шикарный город с шикарными условиями не погонять футбол с друзьями а из-за супер авторитетного и титулованного тренера
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VERBLYUD
В Барселоне и сборной Аргентины тандем Месси и Мартино получился не очень удачным. Надеюсь, что в Интер Майами вместе выиграют много трофеев!
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