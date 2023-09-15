Был сконцентрирован на том, что любит.

20-летний хавбек леверкузенского «Байера» Флориан Виртц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал о том, как сильно любит футбол. Оказалось, что у него есть небольшой секрет, который мог бы быть полезен другим начинающим игрокам.

В детстве Виртц играл в футбол буквально каждый день. Он настолько любил игру, что для него не существовало никаких виртуальных развлечений.

«Я каждый день был на футбольном поле, − вспоминает Виртц. − С отцом, с сестрой, с друзьями. В школе у нас тоже было небольшое футбольное поле, на которое мы ходили даже на каникулах, потому что могли играть в небольших командах».

«В дни, когда не было тренировок, я просто немного играл с соседями на улице. Я был одним из немногих, у кого дома не было Playstation. Поэтому мне всегда приходилось заниматься чем-то другим, даже во время школьных каникул. А больше всего я любил играть в футбол».

Флориан Виртц − воспитанник «Байера». Он дебютировал в основной команде в возрасте 17 лет и 15 дней, побив рекорд Кая Хавертца. После он стал самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги − 17 лет и 34 дня. Этот рекорд пал, когда «Дортмунд» выпустил на поле Юссуфу Мукоко − 16 лет и 28 дней.