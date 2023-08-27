Гаспачо
Блог

😦 Славен Билич восхищен игрой звезды «Аль-Насра». Его «Аль-Фатех» был разгромлен со счетом 0:5, а Криштиану оформил хет-трик. Только вот речь не о нем 😱

Клубы Клубы
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Фатех Аль-Фатех
Славен Билич Славен Билич
Марцело Брозович Марцело Брозович
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Наставник «Аль-Фатеха» Славен Билич восхитился игрой Марцело Брозовича, который помог «Аль-Насру» обыграть его команду со счетом 0:5. Тренер оценил действия соотечественника в центре поля.

«Аль-Наср» был лучше на поле. Это команда, у которой есть несколько сильных звезд. У нас были свои шансы, но мы не воспользовались ни одним из них. С другой же стороны, «Аль-Наср» использовал все свои моменты. У нас было пять игроков в центре поля, но игра не получилась такой, как планировалось.

У «Аль-Насра» есть крупный игрок в центре поля - Марцело Брозовича, которого мы не могли контролировать. Мы должны перевернуть эту страницу и подумать о следующем матче. Я шокирован выступлением команды, мы проиграли, потому что не были хороши, но я не буду суров с ними», - заявил Билич.

Напомним, что Криштиану Роналду оформил хет-трик и голевую передачу в матче с «Аль-Фатехом».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Всё как и ожидалось ☝🏼,даже в Аль-Нарсе кое-кто 🥴 не является лучшим. Три мяча на выпасе,стоя в двух метрах от ворот,впечатляет только школьников.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denis89
Вот так вот.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Просто тренеры то понимают ,что главный не тот ,кто катит с двух метров в пустые ,а тот кто ведёт всю игру )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий