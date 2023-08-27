😦 Славен Билич восхищен игрой звезды «Аль-Насра». Его «Аль-Фатех» был разгромлен со счетом 0:5, а Криштиану оформил хет-трик. Только вот речь не о нем 😱
Наставник «Аль-Фатеха» Славен Билич восхитился игрой Марцело Брозовича, который помог «Аль-Насру» обыграть его команду со счетом 0:5. Тренер оценил действия соотечественника в центре поля.
«Аль-Наср» был лучше на поле. Это команда, у которой есть несколько сильных звезд. У нас были свои шансы, но мы не воспользовались ни одним из них. С другой же стороны, «Аль-Наср» использовал все свои моменты. У нас было пять игроков в центре поля, но игра не получилась такой, как планировалось.
У «Аль-Насра» есть крупный игрок в центре поля - Марцело Брозовича, которого мы не могли контролировать. Мы должны перевернуть эту страницу и подумать о следующем матче. Я шокирован выступлением команды, мы проиграли, потому что не были хороши, но я не буду суров с ними», - заявил Билич.
Напомним, что Криштиану Роналду оформил хет-трик и голевую передачу в матче с «Аль-Фатехом».
3 комментария