«Они больше не скрывают это, 12-й игрок». Рефери случайно оказался в не в том месте – фанаты «Барсы» сразу начали шутить про Переса
Операторы трансляций не редко ловят уникальные кадры, с которых потом смеются болельщики. Похоже, один из таких вчера родился во время матча «Реала» и «Сельты»: Лука де ла Торре оказался на краю штрафной, а перед ним – рефери Исидро Диас де Мера в, как может показаться, защитной стойке для отбора мяча.
Конечно, де Мера случайно оказался в такой позиции, но болельщики «Барсы» не могли пройти мимо этого и написали несколько шуточных комментариев.
«Когда «Мадрид» подписал оборонительного судью?».
«Они больше не скрывают это».
«Перес как обычно покупает судей».
«12-й игрок «Реала».
«Контекст: VARdrid».
«Папа Перес работает».
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