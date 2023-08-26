Гаспачо
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«Они больше не скрывают это, 12-й игрок». Рефери случайно оказался в не в том месте – фанаты «Барсы» сразу начали шутить про Переса

Лука де ла Торре Лука де ла Торре
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Операторы трансляций не редко ловят уникальные кадры, с которых потом смеются болельщики. Похоже, один из таких вчера родился во время матча «Реала» и «Сельты»: Лука де ла Торре оказался на краю штрафной, а перед ним – рефери Исидро Диас де Мера в, как может показаться, защитной стойке для отбора мяча.

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Конечно, де Мера случайно оказался в такой позиции, но болельщики «Барсы» не могли пройти мимо этого и написали несколько шуточных комментариев.

«Когда «Мадрид» подписал оборонительного судью?».

«Они больше не скрывают это».

«Перес как обычно покупает судей».

«12-й игрок «Реала».

«Контекст: VARdrid».

«Папа Перес работает».

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5 комментариев

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Hella black
«Они больше не скрывают это» 🤣😂
+12
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+10
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Alexander Sragovich
Может это мое личное предвзятое наблюдение, но в играх Барсы судьи часто находятся именно в той зоне где Барси продвигает мяч и зачастую мешают движению игроков и передачам
+7
-4
+3
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Traxyla
Ответ Alexander Sragovich
Может это мое личное предвзятое наблюдение, но в играх Барсы судьи часто находятся именно в той зоне где Барси продвигает мяч и зачастую мешают движению игроков и передачам
Что ты куришь чувак ? Во всем виноваты массоны и англичане
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