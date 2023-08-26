Операторы трансляций не редко ловят уникальные кадры, с которых потом смеются болельщики. Похоже, один из таких вчера родился во время матча «Реала» и «Сельты»: Лука де ла Торре оказался на краю штрафной, а перед ним – рефери Исидро Диас де Мера в, как может показаться, защитной стойке для отбора мяча.

Конечно, де Мера случайно оказался в такой позиции, но болельщики «Барсы» не могли пройти мимо этого и написали несколько шуточных комментариев.

«Когда «Мадрид» подписал оборонительного судью?».

«Они больше не скрывают это».

«Перес как обычно покупает судей».

«12-й игрок «Реала».

«Контекст: VARdrid».

«Папа Перес работает».

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