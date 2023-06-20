Очередная серия про «обидевший» Лео столб.

Полузащитник «Атлетико» и Лео дружат довольно давно - ходили слухи, что именно по протекции Месси Де Поль перешел в «Атлетико».

За пределами поля они друзья, а во время матчей у них более функциональные отношения - Родриго почти официально считается телохранителем Лео на футбольном поле.

В честь этого в сети даже появился мультфильм в стиле GTA, описывающий роль Де Поля в команде.