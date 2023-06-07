Гаспачо
Блог

😆Хоакин только вчера сыграл прощальный матч, а «Бетис» уже нашел ему новую неожиданную работу

Бетис Бетис
Хоакин Санчес Хоакин Санчес
Клубы Клубы
серия А Италия серия А Италия
Валенсия Валенсия
Фиорентина Фиорентина
Ла Лига Ла Лига
Малага Малага
Руд ван Нистелрой Руд ван Нистелрой
Серхио Рамос Серхио Рамос
Рауль Рауль
Денилсон Денилсон
Эктор Бельерин Эктор Бельерин
Дани Себальос Дани Себальос
Икер Касильяс Икер Касильяс
Футбол Футбол

Интересно, есть ли у него категория D?

Легендарный хавбек «Бетиса» Хоакин Санчес завершил карьеру. Последняя неделя для испанца выдалась богатой на события: сперва он сыграл финальный официальный матч против «Валенсии», а затем для него организовали еще одну игру, на которую позвали многих звезд.

Денилсон, Оливейра, Рамос, Хесус Навас, Рауль, Касильяс, Савиола, Касорла, Гути, Рейна, Ван Нистелрой, Морьентес, Себальос, Бельерин − это неполный список тех, кто отдал дань уважения Хоакину.

23 года и 622 игры на высшем уровне − мало кто проводит настолько долгую и богатую на события карьеру.

На следующий день, то есть сегодня, официальный аккаунт «Бетиса» сообщил, что нашел для легенды новую работу − водителя клубного автобуса! Согласитесь, выглядит органично.

Похоже, что у Моуринью появился очень серьезный конкурент.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий