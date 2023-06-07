Интересно, есть ли у него категория D?

Легендарный хавбек «Бетиса» Хоакин Санчес завершил карьеру. Последняя неделя для испанца выдалась богатой на события: сперва он сыграл финальный официальный матч против «Валенсии», а затем для него организовали еще одну игру, на которую позвали многих звезд.

Денилсон, Оливейра, Рамос, Хесус Навас, Рауль, Касильяс, Савиола, Касорла, Гути, Рейна, Ван Нистелрой, Морьентес, Себальос, Бельерин − это неполный список тех, кто отдал дань уважения Хоакину.

23 года и 622 игры на высшем уровне − мало кто проводит настолько долгую и богатую на события карьеру.

На следующий день, то есть сегодня, официальный аккаунт «Бетиса» сообщил, что нашел для легенды новую работу − водителя клубного автобуса! Согласитесь, выглядит органично.

Похоже, что у Моуринью появился очень серьезный конкурент.