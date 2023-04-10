В 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Баварии».

Холанд, который несколько лет выступал за дортмундскую «Боруссию», видимо, решил удивить своих старых знакомых из Мюнхена.

На предматчевую тренировку Эрлинг приехал с новой прической.

Холанд и раньше заплетал свои локоны в роскошные косы, но на этот раз обновленный имидж норвежца свел всех сума.

С кем только Эрлинга не сравнили фанаты в соцсетях:

💭 «Холанд, когда «Бавария» разгромит их со счетом 4:0».

💭 «Серия хет-триков. Скоро».

💭 «Он готов к «Баварии».

💭 «Мы знаем, где он этому научился».

💭 «Всегда, как Златан».

Шикарные волосы Холанда и его разнообразные прически точно не мешают Эрлингу зажигать на футбольном поле. Нас ждет отличная игра.

А кого вам напомнил Холанд с новой прической? Пишите в комменты!