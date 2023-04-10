📸 Перед матчем с «Баварией» Холанд решил сменить имидж. Новый образ Эрлинга взорвал соцсети
В 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Баварии».
Холанд, который несколько лет выступал за дортмундскую «Боруссию», видимо, решил удивить своих старых знакомых из Мюнхена.
На предматчевую тренировку Эрлинг приехал с новой прической.
Холанд и раньше заплетал свои локоны в роскошные косы, но на этот раз обновленный имидж норвежца свел всех сума.
С кем только Эрлинга не сравнили фанаты в соцсетях:
💭 «Холанд, когда «Бавария» разгромит их со счетом 4:0».
💭 «Серия хет-триков. Скоро».
💭 «Он готов к «Баварии».
💭 «Мы знаем, где он этому научился».
💭 «Всегда, как Златан».
Шикарные волосы Холанда и его разнообразные прически точно не мешают Эрлингу зажигать на футбольном поле. Нас ждет отличная игра.
А кого вам напомнил Холанд с новой прической? Пишите в комменты!
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