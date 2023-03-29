Гаспачо
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Хвича оказался в эпицентре споров фанатов Роналду и Месси: все из-за старого видео времен казанского «Рубина» 😱😱😱

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Болельщик спорят над правильным переводом слов грузинского футболиста.

Во вторник в сети появилось видео, на котором Хвича однозначно отвечает на вопрос о выборе между Роналду и Месси.

Но, видимо, фанатов Лео такой ответ Кварадоны не устроил, и они нашли на просторах интернета другую запись – на ней Хвича в форме казанского «Рубина» уже отдает должное Месси.

Тут уже конспирологи из лагеря Роналду подключились – по их мнению Квара говорит, что «Роналду мне больше нравится, но Месси это тоже топ».

Откуда фаны Рона взяли для перевода слово «тоже» история умалчивает, а споры в комментариях под видео не утихают вторые сутки.  

8 комментариев

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Decard Show
Португалец7 настоящий культовой герой нашего времени
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Hella black
С каких это пор мнение Хвичи,имеет такую значимость ?! Спроси у Зэболотного тогда,срачя будет не меньше ))
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predMBAPPE
Неважно что он считает и говорит, это его мнение. Он молодец и удачи ему в футболе! А Месси был, есть и будет лучшим! 👍🏻
+1
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Посторонним В
Если там и в правду по этому поводу такой хайп, как здесь написано, - это лучшее свидетельство значения Хвичи))
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Kanonir152
Новости Алексея Федотова всегда выделялись как отдельный вид искусства. Хрень полная.
+3
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xomamb
натягивание совы на глобус
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Айлин 1990
И вообще какая разница кто кого считает лучшим???
Ну да , что у Месси большой отрыв по голосам от тренеров, футболистов, экспертов.
Профессионалам нравится искусство футбола а фанатам статистика.
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Иван Куянец
что за чушь?!? какие безбашеные фанаты Месси и Роналду
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-1
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