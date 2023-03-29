8 комментариев

Хвича оказался в эпицентре споров фанатов Роналду и Месси: все из-за старого видео времен казанского «Рубина» 😱😱😱
Болельщик спорят над правильным переводом слов грузинского футболиста.
Во вторник в сети появилось видео, на котором Хвича однозначно отвечает на вопрос о выборе между Роналду и Месси.
Но, видимо, фанатов Лео такой ответ Кварадоны не устроил, и они нашли на просторах интернета другую запись – на ней Хвича в форме казанского «Рубина» уже отдает должное Месси.
Тут уже конспирологи из лагеря Роналду подключились – по их мнению Квара говорит, что «Роналду мне больше нравится, но Месси это тоже топ».
Откуда фаны Рона взяли для перевода слово «тоже» история умалчивает, а споры в комментариях под видео не утихают вторые сутки.
Ну да , что у Месси большой отрыв по голосам от тренеров, футболистов, экспертов.
Профессионалам нравится искусство футбола а фанатам статистика.