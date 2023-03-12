7 комментариев

Сезон 2022/23 оказался полон сюрпризов. Несколько клубов превзошли все возможные ожидания и сияют ярче, чем когда-либо.

Давайте посмотрим на четыре команды, которые на удивление проводят блестящий сезон.

«Ньюкасл»

В 2017 году «Ньюкасл» вернулся в АПЛ после года отсутствия. Клуб продемонстрировал огромные улучшения как в спортивном, так и в экономическом плане.

После появления арабских инвесторов клуб подписал ряд ключевых игроков и положительный эффект виден в этом сезоне в Премьер-лиге.

«Ньюкасл» выиграл 10 матчей, 11 завершились ничьей и только три поражением, команда пропустила всего 17 голов, что является самым низким показателем в чемпионате.

В настоящее время «Ньюкасл» занимает шестую позицию в турнирной таблице и находятся на пути к выходу в Лигу Европы, а может и в Лигу чемпионов УЕФА.

«Наполи»

«Наполи» – абсолютный фаворит на победу в Серии А. Команда опережает ближайшего преследователя на 18 очков. Такие игроки, как Осимхен, Кварацхелия, Зелински и Ангуисса, возглавили атаку, благодаря которой «Наполи» добрался до вершины Серии А.

«Наполи» дважды выиграл чемпионат Италии в 1987 и 1990 годах, когда за них играл легендарный Диего Марадона.

В настоящее время неаполитанцы ведут борьбу в Лиге чемпионов, после первого матча 1/8 финала имеют преимущество над «Айнтрахтом».

«Арсенал»

Фанаты «Арсенала» ждали этого много лет: наибольшего успеха лондонский клуб добился в начале 2000-х под руководством Арсена Венгера. После триумфа в АПЛ в 2004 году трофей ускользал от клуба.

«Арсенал» поверил в действующего тренера Микеля Артету, проявил терпение и теперь пожинает плоды, являясь фаворитом в гонке в Премьер-лиге впервые за почти 20 лет.

«Унион Берлин»

Многие, возможно, не заметили их прогресса, но «Унион Берлин» произвел не что иное, как сенсацию в Бундеслиге. В настоящее время команда входит в четверку лучших в чемпионате.

В период с 2009 по 2019 год «Унион Берлин» играл во втором дивизионе Бундеслиги. Однако в 2019 году совершил исторический подвиг, поднявшись на высший уровень впервые в истории клуба.

В 2022 году «Унион Берлин» прошел квалификацию в Лигу Европы и сейчас играет в плей-офф.