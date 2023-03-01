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Икарди написал любовную записку в честь 10-летия отношений. Запостил голую Ванду, но вскоре удалил

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Спустя длительное молчание Мауро Икарди снова удивил всех: в честь десятилетия отношений с Вандой Нарой он написал любовное послание, назвав Ванду «своей Королевой» и пообещал любить вечно, но в очередной раз что-то пошло не так.

Ванда проигнорировала пост и репостнула себе только сторис Мауро с их общими детьми. Спустя пару часов Икарди удалил публикацию.

Помимо любовной записки, Икарди поделился фото почти голой жены с подписчиками, но вскоре фотография была удалена.

Затем Ванда опубликовала фото в Инстаграм, на котором плачет. Утешить её прибежал тот самый рэпер L-Gante, написав: «Плакать о приятных вещах – приятно, плакать об уродливых вещах – уродливо». Ванда ответила: «Твой приятный звонок в 6 утра заставил меня плакать». В общем, это точно не последняя серия.

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