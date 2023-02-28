Гаспачо
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Фэйк дня❌ В сети распространяются кадры с премии The Best - судя по ним, перед вручением награды Месси, на экраны вывели фото Роналду🤯

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Хорошая попытка, но нет.

Сразу несколько популярных пабликов в соцсетях опубликовали у себя во вторник утром одно и то же фото – сцену церемонии The Best, на экраны которой было выведено фото сидящего на скамейке запасных Криштиану Роналду (фото с ЧМ в Катаре).

Все выглядит весьма достоверно, если бы некоторые в погоне за сенсацией не начали добавлять к этому фото подробности. В частности, некоторые «инсайдеры» говорили о том, что Роналду свои голоса отдал за Модрича, Бензема и Мбаппе, проигнорировав Месси.

На самом деле, Криш не принимал участия в опросе ФИФА, посвященном лучшему игроку года. В качестве капитана сборной Португалии участие в опросе принимал защитник Пепе.

7 комментариев

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Игорь Климов
Ответ Hella black
Хотя бы так пытаются ещё удержать СМИ своего Гелиевого героя. Кстати могли бы ему (КриРо) дать отдельную награду - Лучший пинок под зад с Европейского футбола.
Этот Португалец7 полностью заслужил к себе такое отношение.
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Игорь Климов
Вообще-то в выборе лучшего игрока, вратаря и тренера года, участвуют главные тренеры и капитаны национальных сборных ассоциаций-членов ФИФА.
Лео Месси - The Best! 🇦🇷
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Hella black
Криштиботы не пытайтесь включить свои геле-ботоксные головы,тут так это не работает !
Кто Кубок Мира взял,тот и музыку заказывает.
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Артём Горбенко
Ответ Дженнифер Коннелли
Месси весь год чилил в лиге фермеров ,и вот в декабре забил 6 голов с пенки на чм и его боготворят,в чем прикол?
666 голов с пенки, чего уж мелочишься
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Дженнифер Коннелли
Месси весь год чилил в лиге фермеров ,и вот в декабре забил 6 голов с пенки на чм и его боготворят,в чем прикол?
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Real_v_dushe
ФИФА безусловно пытается хоть так незаконным использованием образа Роналду, дешёвым таким пиаром привлечь аудиторию к своему говнищу, варитесь сами со своими катарскими шейхами в нём. Рад, что Реал демонстративно бойкотировал этот дешёвый спектакль.
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Hella black
Хотя бы так пытаются ещё удержать СМИ своего Гелиевого героя. Кстати могли бы ему (КриРо) дать отдельную награду - Лучший пинок под зад с Европейского футбола.
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+1
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