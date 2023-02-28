7 комментариев

Хорошая попытка, но нет.

Сразу несколько популярных пабликов в соцсетях опубликовали у себя во вторник утром одно и то же фото – сцену церемонии The Best, на экраны которой было выведено фото сидящего на скамейке запасных Криштиану Роналду (фото с ЧМ в Катаре).

Все выглядит весьма достоверно, если бы некоторые в погоне за сенсацией не начали добавлять к этому фото подробности. В частности, некоторые «инсайдеры» говорили о том, что Роналду свои голоса отдал за Модрича, Бензема и Мбаппе, проигнорировав Месси.

На самом деле, Криш не принимал участия в опросе ФИФА, посвященном лучшему игроку года. В качестве капитана сборной Португалии участие в опросе принимал защитник Пепе.