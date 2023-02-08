Де Поль рассказал, какое обещание дал ему Месси перед четвертьфиналом ЧМ. Родриго рисковал пропустить матч

В сборной Аргентины между Месси и Де Полем установились совершенно особые отношения. Только ленивый не назвал Родриго личным телохранителем Лео.

На пути «альбиселесты» к заветному Кубку мира было много трудностей. Полузащитник «Атлетико» в интервью Fox Sports Argentina рассказал одну показательную историю, прекрасно демонстрирующую боевой настрой команды.

На тренировке за два дня до четвертьфинала ЧМ Де Поль травмировался. Аргентинец заработал растяжение мышц, что поставило под сомнение его дальнейшее участие в турнире. Родриго планировал выйти на поле, превозмогая боль, но, терзаемый сомнениями, полузащитник решил обратиться за советом к нападающему «ПСЖ»:

«Я зашел в комнату к Месси и он сказал мне: «Не нужно играть, мы пройдем через четвертьфинал». Но я понимал, что этот матч может стать для меня последним на чемпионате мира, если меня не вызовут в сборную через четыре года. Лео сказал мне: «Обещаю, что выведу тебя в полуфинал, но ты рискуешь пропустить его, если усугубишь травму». Я не знал, стоит ли мне возразить! Ведь он говорил со мной не как капитан, а как друг или старший брат».

В четвертьфинале Де Поль все же появился в стартовом составе своей команды, но был заменен на 67-й минуте встречи, чтобы не усугублять повреждение. К тому моменту Аргентина вела со счетом 1:0. Через несколько минут Месси увеличил преимущество своей команды, но в концовке матча Ваут Вегорст оформил дубль и перевернул ход встречи.

А потом случилась серия пенальти, в которой «альбиселеста» оказалась сильнее соперника.

Месси свое слово сдержал – Аргентина вышла в 1/2 ЧМ, а в финале забрала у французов Кубок мира. Де Поль принял участие в обеих встречах.