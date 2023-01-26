🔴🔵🔴Инсайд из Португалии: «Бенфика» выплатила 2-миллионый бонус Энцо, чтобы тот отказался от перехода в «Челси»

Взятка собственному игроку?

Как сообщает португальское издание Record, руководство «Бенфики» выплатило чемпиону мира полузащитнику сборной Аргентины Энцо Фернандесу бонус в 2 миллиона евро, чтобы тот не вел переговоров с английским клубом и продолжил играть за лиссабонцев.

Ранее Энцо долго не возвращался в команду после ЧМ и по слухам даже провел предварительные переговоры по личному контракт с «синими».

Теперь единственный шанс на трансфер аргентинца – активация пункта об отступных в размере 120 млн евро, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло со ссылкой на несколько источников.

Журналист Фабрицио Романо подтверждает эти сведения и добавляет, что последние контакты между «Бенфикой» и «Челси» по поводу трансфера Энцо состоялись около недели назад. Тогда лиссабонский клуб вновь сообщил, что Фернандес уйдет только в случае выплаты 120 млн евро отступных.