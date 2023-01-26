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🔴🔵🔴Инсайд из Португалии: «Бенфика» выплатила 2-миллионый бонус Энцо, чтобы тот отказался от перехода в «Челси»

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Взятка собственному игроку?

Как сообщает португальское издание Record, руководство «Бенфики» выплатило чемпиону мира полузащитнику сборной Аргентины Энцо Фернандесу бонус в 2 миллиона евро, чтобы тот не вел переговоров с английским клубом и продолжил играть за лиссабонцев.

Ранее Энцо долго не возвращался в команду после ЧМ и по слухам даже провел предварительные переговоры по личному контракт с «синими».

Теперь единственный шанс на трансфер аргентинца – активация пункта об отступных в размере 120 млн евро, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло со ссылкой на несколько источников.

Журналист Фабрицио Романо подтверждает эти сведения и добавляет, что последние контакты между «Бенфикой» и «Челси» по поводу трансфера Энцо состоялись около недели назад. Тогда лиссабонский клуб вновь сообщил, что Фернандес уйдет только в случае выплаты 120 млн евро отступных.

5 комментариев

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Талгат Серкбаев
Ответ Arsen Kerimov
Тогда за 170млн- будут просить за него
Как они могут просить 170 , если у него клаусула 120)
+4
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+4
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helloworld
Ответ Его Величество Златан
Вообще это странно - мы дали бонус, чтобы не вёл переговоров и играл . Так у него контракт, он и так должен играть.
Еще раз прочитай новость. У Бенфики еа носу ЛЧ, не хочет она терять важнейшего игрока сейчас
+1
0
+1
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Его Величество Златан
Вообще это странно - мы дали бонус, чтобы не вёл переговоров и играл . Так у него контракт, он и так должен играть.
+1
-1
0
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badibeg
интересная схема от руководства бенфики, но что если боэли даст энцо бонусом 5 млн?) для него это точно не проблема
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arsen Kerimov
Тогда за 170млн- будут просить за него
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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