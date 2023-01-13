«Он более универсальный игрок». Майкл Оуэн сравнил Месси и Роналду

В одном из интервью для BT Sport легенда «Ливерпуля» Майкл Оуэн сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Оуэн оказался в ряду почитателей португальца, отметив его универсальность и умение забивать как ногами, так и головой.

«Умение забивать голы – сложнейшее искусство в футболе, а Роналду играет так, что это кажется элементарным. Он легко забивает обеими ногами и головой. Месси неплохо забивает головой, но если сравнивать его с Роналду, то у португальца больше различных навыков».

«Роналду всегда был быстрее, хотя конечно, Месси невероятен, но если говорить о физических возможностях, то Роналду более универсальный игрок», - цитирует Оуэна BT Sport.

Роналду и Месси доминировали в футболе последние 15 лет, выиграв в общей сложности 12 Золотых Мячей.