«Он более универсальный игрок». Майкл Оуэн сравнил Месси и Роналду
В одном из интервью для BT Sport легенда «Ливерпуля» Майкл Оуэн сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Оуэн оказался в ряду почитателей португальца, отметив его универсальность и умение забивать как ногами, так и головой.
«Умение забивать голы – сложнейшее искусство в футболе, а Роналду играет так, что это кажется элементарным. Он легко забивает обеими ногами и головой. Месси неплохо забивает головой, но если сравнивать его с Роналду, то у португальца больше различных навыков».
«Роналду всегда был быстрее, хотя конечно, Месси невероятен, но если говорить о физических возможностях, то Роналду более универсальный игрок», - цитирует Оуэна BT Sport.
Роналду и Месси доминировали в футболе последние 15 лет, выиграв в общей сложности 12 Золотых Мячей.
По дриблингу.
По видение поля.
По обводкам.
По пасам на 20,30,40,50 метров.
По продвижения мяча вперёд.
По обострящим передачам.
По передачам под удар.
По разрешающим пасам.
Просто пропасть.
Если ты умеешь забивать головой и обеими ногами, это не значит что ты лучший, если ты по всем другим параметрам, уступаешь с отрывом небо и земля.
Ведь он забил 101 гол правой ногой, а 101 гол у многих нет за всю карьеру.
Знатоки, вопрос, как можно назвать человека более универсальным спортсменом относительного другого спортсмена если сравнить 2 критерия?
1. Забивание голов различными частями тела.
2. Быстрота.
Лёня Месси просто на другом уровне