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«Он более универсальный игрок». Майкл Оуэн сравнил Месси и Роналду

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Майкл Оуэн Майкл Оуэн
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

В одном из интервью для BT Sport легенда «Ливерпуля» Майкл Оуэн сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Оуэн оказался в ряду почитателей португальца, отметив его универсальность и умение забивать как ногами, так и головой.

«Умение забивать голы – сложнейшее искусство в футболе, а Роналду играет так, что это кажется элементарным. Он легко забивает обеими ногами и головой. Месси неплохо забивает головой, но если сравнивать его с Роналду, то у португальца больше различных навыков».

«Роналду всегда был быстрее, хотя конечно, Месси невероятен, но если говорить о физических возможностях, то Роналду более универсальный игрок», - цитирует Оуэна BT Sport.

Роналду и Месси доминировали в футболе последние 15 лет, выиграв в общей сложности 12 Золотых Мячей.  

12 комментариев

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udiekemen
Ответ Айлин 1990
🤣🤣🤣
🗿🤦🏻🤦🏻
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udiekemen
Ответ Айлин 1990
Давайте сравните этих двоих. По дриблингу. По видение поля. По обводкам. По пасам на 20,30,40,50 метров. По продвижения мяча вперёд. По обострящим передачам. По передачам под удар. По разрешающим пасам. Просто пропасть. Если ты умеешь забивать головой и обеими ногами, это не значит что ты лучший, если ты по всем другим параметрам, уступаешь с отрывом небо и земля.
Рон нападающий, а не Де брюйне или Хави/Иньеста которые раздают передачи
+2
0
+2
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udiekemen
Ответ Айлин 1990
А Месси разве не умеет играть правой ногой?? Ведь он забил 101 гол правой ногой, а 101 гол у многих нет за всю карьеру.
У Рона с левой ногой 138 голов, хотя он правша
+2
0
+2
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Айлин 1990
Ответ udiekemen
Замыкать?? Я в детстве так старался забить с головой как он, но ни мог забить хотя бы 1 и только выше ворот, это для вас кажется легко..а так бред написал
🤣🤣🤣
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Айлин 1990
Давайте сравните этих двоих.
По дриблингу.
По видение поля.
По обводкам.
По пасам на 20,30,40,50 метров.
По продвижения мяча вперёд.
По обострящим передачам.
По передачам под удар.
По разрешающим пасам.
Просто пропасть.

Если ты умеешь забивать головой и обеими ногами, это не значит что ты лучший, если ты по всем другим параметрам, уступаешь с отрывом небо и земля.
+1
0
+1
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udiekemen
Ответ davidoser
ну по факту, замыкать головой гелевый умеет лучше, в армрестлинг тоже гелевый выиграет, то есть физически он сильнее. ну а всё остально для футболиста это уже от лукавого: пасы там, дриблинг, в принципе футбольный интеллект.
Замыкать?? Я в детстве так старался забить с головой как он, но ни мог забить хотя бы 1 и только выше ворот, это для вас кажется легко..а так бред написал
+2
-1
+1
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Айлин 1990
А Месси разве не умеет играть правой ногой??
Ведь он забил 101 гол правой ногой, а 101 гол у многих нет за всю карьеру.
0
0
0
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davidoser
ну по факту, замыкать головой гелевый умеет лучше, в армрестлинг тоже гелевый выиграет, то есть физически он сильнее. ну а всё остально для футболиста это уже от лукавого: пасы там, дриблинг, в принципе футбольный интеллект.
+4
0
+4
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udiekemen
Ответ Hella black
Любому трезво мыслящему футбольному болельщику это понятно как дважды два = четыре ! Лёня Месси просто на другом уровне
И Майкл Оуэн очередной игрок который не понимает в футболе?)
+4
-1
+3
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Никита Александрович
Майки (Пирс это ты???), держи в курсе…

Знатоки, вопрос, как можно назвать человека более универсальным спортсменом относительного другого спортсмена если сравнить 2 критерия?
1. Забивание голов различными частями тела.
2. Быстрота.
+2
0
+2
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Hella black
Любому трезво мыслящему футбольному болельщику это понятно как дважды два = четыре !
Лёня Месси просто на другом уровне
+3
0
+3
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vwzx8mx5vh
Сюр какой)
0
0
0
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