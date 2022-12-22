«Счастливого Кришдества». Пирс Морган отправил новогоднее поздравление их с Роналду хейтерам

Пирс Морган стремительно обгоняет сестер Роналду в рейтинге самых ярых фанатов Криштиану.

Журналист защищает португальца от ненавистников так страстно, что порой получается нелепо. Но Морган не останавливается! На этот раз Пирс решил поздравить всех хейтеров с наступающим Рождеством.

При этом Морган почему-то решил «отправить» ненавистникам праздничную открытку не только от своего лица, но и от лица Роналду. Хейтеры у журналиста и футболиста, оказывается, одни и те же:

«Праздничное послание всем нашим хейтерам».

«Счастливого Кришдества»

На виртуальной открытке есть очень оригинальная подпись. Английское Merry Christmas превратилось в Merry Cris-mas – это, разумеется, отсылка к имени Роналду.

Интересно, а сам португалец в курсе того, что стал так близок с журналистом?