«Счастливого Кришдества». Пирс Морган отправил новогоднее поздравление их с Роналду хейтерам
Пирс Морган стремительно обгоняет сестер Роналду в рейтинге самых ярых фанатов Криштиану.
Журналист защищает португальца от ненавистников так страстно, что порой получается нелепо. Но Морган не останавливается! На этот раз Пирс решил поздравить всех хейтеров с наступающим Рождеством.
При этом Морган почему-то решил «отправить» ненавистникам праздничную открытку не только от своего лица, но и от лица Роналду. Хейтеры у журналиста и футболиста, оказывается, одни и те же:
«Праздничное послание всем нашим хейтерам».
На виртуальной открытке есть очень оригинальная подпись. Английское Merry Christmas превратилось в Merry Cris-mas – это, разумеется, отсылка к имени Роналду.
Интересно, а сам португалец в курсе того, что стал так близок с журналистом?
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