Мы сделали генератор аргументов в защиту Роналду – почувствуйте себя Пирсом Морганом или сестрой Криша

На ЧМ-2022 Криштиану играет мало, но все равно остается самым обсуждаем игроком сборной Португалии. Во многом благодаря личной гвардии, которая круглосуточно отстаивает права Роналду в суровом мире футбола.

Тезисов в защиту Криштиану по любому поводу накопилось так много, что из них с легкостью можно собрать целый генератор, который будет бесконечно придумывать новые ситуации, спикеров и их железные аргументы.

Ну, мы и собрали! Работает все максимально просто – используя дату рождения и последнюю цифру номера телефона собирайте свой заголовок формата «цитата – автор цитаты – о чем». Например: «Это демонстрация любви. Как же я тебя люблю, моя любовь». Пирс Морган – о выброшенной капитанской повязке Роналду. Теперь дерзайте вы – и обязательно пишите получившиеся варианты в комментариях.

Создано при участии при участии Криштиану Роналду, Пирса Моргана, Кати Авейру, Рио Фердинанда, Роя Кина и др.

Фото: REUTERS/Suhaib Salem; instagram.com/katiaaveirooficial