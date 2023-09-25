13 комментариев

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Октоберфест – традиция «Баварии». Из-за праздника пива Мюллер пропустил соревнования жены по конному спорту

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Бавария Бавария
Харри Кейн Харри Кейн
Томас Мюллер Томас Мюллер
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Но смотрел трансляцию за кружкой пенного.

В «Баварии» есть важная традиция: каждый год команда посещает самое большое народное гулянье в мире – Октоберфест. Тот самый фестиваль, где пиво льется рекой, а официантки поднимают за раз неподъемное количество кружек.

В этом году главный мюнхенский праздник проходит с 16 сентября по 3 октября. По традиции «Бавария» приготовила к Октоберфесту специальную форму, в которой уже сыграла с «Байером». В этом сезоне она зеленая – посвящена лужайкам фестиваля.

Главные гулянья исторически проходят на лугу Терезы в центре Мюнхена. Баварское слово Wiesn (луг) – второе название Октоберфеста. 

Игроки «Баварии» ежегодно ходят на праздник с девушками и женами.

Обязательный атрибут – пиво и баварские костюмы.

Легальный способ расслабиться с кружкой пенного в разгар сезона.

Что еще нужно для прекрасного начала октября?

Тренерский штаб тоже гуляет.

Мюллер – постоянный гость праздника.

Ради Октоберфеста Томас даже не поехал на соревнования жены Лизы по конному спорту.

Но все же следил в прямом эфире!

А это главный дебютант фестиваля. После 7:0 с «Бохумом» и первого хет-трика в Бундеслиге Кейн предвкушал праздник: «Я никогда раньше не был на Октоберфесте, с нетерпением жду его. Будет приятно отпраздновать там победу. Я хочу познакомиться с культурой – и нет ничего лучше, чем быть частью такого мероприятия».

Уверены, что Харри понравилось.

Масштабы пиршества впечатляют: за две недели Октоберфест принимает около 6 миллионов посетителей. Гости едут со всего мира, а вот пивоваренные компании допускаются только мюнхенские (до 120 км в округе).

За последний год средняя стоимость литра пива выросла на 4,2% и достигла уже 13,75 евро. В 2002 году кружка обходилось в 6,8 евро. 

Желающих посетить фестиваль меньше не становится – общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 120 тысяч. Специально для праздника в Мюнхене варят 7 млн литров пива, а каждый официант в среднем пробегает за смену примерно по 10 километров. 

Октоберфест – это не только пиво, но и тонны еды. Каждый год на фестивале съедают 120-130 быков, 50-60 телят, 80 тысяч рулек, 350 тысяч свиных колбасок, 700 тысяч жареных цыплят.

А ведь началось все в далеком октябре 1810 года. Поводом для гулянки стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. Да, именно ее именем назван луг, на котором проходит праздник по сей день.

Томас Тухель доволен.

Хорошо, что впереди у «Баварии» кубковый матч с «Пройссеном» из третьего дивизиона.

🤯 Хет-трик Кейна – официально не хет-трик. Это еще почему?

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; Star-Images/Global Look Press

13 комментариев

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Тухель
Мюллер последний игрок Баварии, который аутентично выглядит на Октоберфесте, а все остальные как туристы или школьники, которых батя с собой взял впервые.
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Evgeny Trifonov
Кейн наверное стаут и портер искал
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Фантом
Ответ Тухель
Мюллер последний игрок Баварии, который аутентично выглядит на Октоберфесте, а все остальные как туристы или школьники, которых батя с собой взял впервые.
Так он в составе, если не считать молодежи, единственный баварец, так что все логично.
+8
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red hikkikomori
Это Тухель с Дмитрием Дибровым на последнем фото?)
+7
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Владимир Стрельцов
Знаете, у нас каждую пятницу своего рода Октоберфест
+9
-3
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kutavlik
Красотища какая!!!! Пошел в холодильник!!!!
+3
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Семён Жуйло
Ответ Сергей Орлов
Там в основном хефевайцен, думаю даже лагера всего пару сортов)
Не думай. К Октоберфесту варится специальное пиво свежего урожая. Оно ближе всего немецкму Hell, только чуть крепче. хефевайцен наверное тоже есть, но я никогда не видел.
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Денис Ширинов
Все мы немножко Мюллер
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Люблю Марго Робби
У подруги Комана неплохие такие мячики😊
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Funny lepka
Тухель прям идет)
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Сергей Орлов
Ответ Evgeny Trifonov
Кейн наверное стаут и портер искал
Там в основном хефевайцен, думаю даже лагера всего пару сортов)
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lovkac
Ответ Сергей Орлов
Там в основном хефевайцен, думаю даже лагера всего пару сортов)
А вы знаток
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a2wai
В улыбке Тухеля просто чувствуется боль. Чует походу, что это его последний Октоберфест в качестве рулевого в Баварии, дальше получится попасть только в роли тренера Мюнхен 1860.
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