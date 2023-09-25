13 комментариев

Но смотрел трансляцию за кружкой пенного.

В «Баварии» есть важная традиция: каждый год команда посещает самое большое народное гулянье в мире – Октоберфест. Тот самый фестиваль, где пиво льется рекой, а официантки поднимают за раз неподъемное количество кружек.

В этом году главный мюнхенский праздник проходит с 16 сентября по 3 октября. По традиции «Бавария» приготовила к Октоберфесту специальную форму, в которой уже сыграла с «Байером». В этом сезоне она зеленая – посвящена лужайкам фестиваля.

Главные гулянья исторически проходят на лугу Терезы в центре Мюнхена. Баварское слово Wiesn (луг) – второе название Октоберфеста.

Игроки «Баварии» ежегодно ходят на праздник с девушками и женами.

Обязательный атрибут – пиво и баварские костюмы.

Легальный способ расслабиться с кружкой пенного в разгар сезона.

Что еще нужно для прекрасного начала октября?

Тренерский штаб тоже гуляет.

Мюллер – постоянный гость праздника.

Ради Октоберфеста Томас даже не поехал на соревнования жены Лизы по конному спорту.

Но все же следил в прямом эфире!

А это главный дебютант фестиваля. После 7:0 с «Бохумом» и первого хет-трика в Бундеслиге Кейн предвкушал праздник: «Я никогда раньше не был на Октоберфесте, с нетерпением жду его. Будет приятно отпраздновать там победу. Я хочу познакомиться с культурой – и нет ничего лучше, чем быть частью такого мероприятия».

Уверены, что Харри понравилось.

Масштабы пиршества впечатляют: за две недели Октоберфест принимает около 6 миллионов посетителей. Гости едут со всего мира, а вот пивоваренные компании допускаются только мюнхенские (до 120 км в округе).

За последний год средняя стоимость литра пива выросла на 4,2% и достигла уже 13,75 евро. В 2002 году кружка обходилось в 6,8 евро.

Желающих посетить фестиваль меньше не становится – общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 120 тысяч. Специально для праздника в Мюнхене варят 7 млн литров пива, а каждый официант в среднем пробегает за смену примерно по 10 километров.

Октоберфест – это не только пиво, но и тонны еды. Каждый год на фестивале съедают 120-130 быков, 50-60 телят, 80 тысяч рулек, 350 тысяч свиных колбасок, 700 тысяч жареных цыплят.

А ведь началось все в далеком октябре 1810 года. Поводом для гулянки стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. Да, именно ее именем назван луг, на котором проходит праздник по сей день.

Томас Тухель доволен.

Хорошо, что впереди у «Баварии» кубковый матч с «Пройссеном» из третьего дивизиона.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; Star-Images/Global Look Press