7 комментариев

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Российский триколор постоянно мелькает на трибунах венского «Рапида». Откуда он там?

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Это фото – не очередной митинг-концерт в «Лужниках».

Так выглядит футбол в Вене.

Пока голландскому «Херенвену» прилетает за рукава на форме в цветах России, фанаты «Рапида» без проблем красят трибуны в бело-сине-красный.

Красная полоска работает еще и как часть флага Венгрии. Что вообще происходит? 

На самом деле нет никакой связи с Россией.

Просто история «Рапида» начиналась с красно-синих цветов. Команда играла в такой форме с 1898-го до 1904-го, а затем сменила их на бело-зеленые.

Теперь у «Рапида» четыре главных цвета. Про исторические клуб не забывает: часто используют их в выездном, третьем или вратарских комплектах.

В некоторых могла бы играть и сборная России.

А в позапрошлом сезоне клуб нанес все четыре цвета на домашнюю форму: красно-синяя полоса проходила через всю футболку.

Трибуны «Рапида» регулярно окрашиваются так.

Теперь еще раз посмотрим на флаги, с которых начинали.

С новыми знаниями воспринимается иначе, правда?

В феврале 2023-го года случился курьез: перфоманс вдруг повторили фанаты венгерского «Ференцвароша».

Многие российские медиа тогда написали, что болельщики выложили флаги Венгрии и России в честь Станислава Черчесова.

Опровергать пришлось венгерскому журналисту Ласло Борсосу: 

«Фанаты «Ференцвароша» не вплетали российский флаг в клубные цвета. Произошло недопонимание, которое было раздуто российскими СМИ. Это было празднование болельщиков «Ференцвароша» и «Рапида» в честь 35-летия дружбы между клубами. Цвета фанатов венской команды похожи на российский триколор. Это был лишь символ дружбы болельщиков и ультрас команд, но никак не российский флаг».

Кстати, даже базовый цвет трибун на венском стадионе – вот такой.

Если укрупнить, снова может быть похоже.

Но теперь-то мы в курсе, что это просто совпадение.

На голландский «Херенвен» наехали из-за рукавов в цветах России. Что?

Фото: AFP/THOMAS PICHLER, THOMAS PICHLER, JOHANN SCHWARZ, JUSSI NUKARI, JOE KLAMAR; Gettyimages.ru/Johann Schwarz, Chris Bauer

7 комментариев

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Atsuktuvas
Иногда то, что кажется Россией - Россией не является...
+14
-3
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Илья Савчук
эти трибуны еще по шоу соловья не показали?
+14
-4
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RusDunkelheit
Ну так и рукава Херенвена не в поддержку Путина были задуманы
+5
-1
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Вадим Николаевич
Ответ Sander Westerveld
А украинцы не попросили ещё Рапид исключить из еврокубков за поддержку агрессора?
напиши и потребуй
+2
-1
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Igor Pivovarov
Российский квадроколор (с зеленым).
0
0
0
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Atsuktuvas
Иногда то, что кажется Россией - Россией не является...
Тонко, гениально и абсолютно актуально👌🏻
+1
-1
0
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Sander Westerveld
Ответ Илья Савчук
эти трибуны еще по шоу соловья не показали?
А украинцы не попросили ещё Рапид исключить из еврокубков за поддержку агрессора?
+11
-11
0
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