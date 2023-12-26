Будут ли готовы Кьеза и Локателли к «Роме»? Последние новости о травмированных «Юве»

Есть шанс, что будут в составе.

Рождественские каникулы подходят к концу, а «Ювентус» сегодня уже вернулся к тренировкам на базе в Континассе. Уже скоро, 30 декабря, команде предстоит сыграть дома против «Ромы». Клуб явно хочет завершить год набором трех очков.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, сегодня после тренировки пришли важные новости: Федерико Кьеза и Мануэль Локателли работали отдельно от группы, продолжая индивидуальную терапию, и делали некоторые упражнения в тренажерном зале.

Однако похоже, что оба оправились от своих повреждений − удара по ребрам у хавбека и дискомфорта в области коленного сухожилия у вингера. На матч с «Ромой» игроки должны попасть в заявку.

Локателли вероятно начнет в старте, тогда как Кьеза может усилить игру со скамейки. Немаловероятно, что Аллегри продолжит эксперимент с Йылдызом, который в матче с «Фрозиноне» начал с первых минут.