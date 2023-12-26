Туринская Старушка
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Будут ли готовы Кьеза и Локателли к «Роме»? Последние новости о травмированных «Юве»

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Есть шанс, что будут в составе.

Рождественские каникулы подходят к концу, а «Ювентус» сегодня уже вернулся к тренировкам на базе в Континассе. Уже скоро, 30 декабря, команде предстоит сыграть дома против «Ромы». Клуб явно хочет завершить год набором трех очков.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, сегодня после тренировки пришли важные новости: Федерико Кьеза и Мануэль Локателли работали отдельно от группы, продолжая индивидуальную терапию, и делали некоторые упражнения в тренажерном зале.

Однако похоже, что оба оправились от своих повреждений − удара по ребрам у хавбека и дискомфорта в области коленного сухожилия у вингера. На матч с «Ромой» игроки должны попасть в заявку.

Локателли вероятно начнет в старте, тогда как Кьеза может усилить игру со скамейки. Немаловероятно, что Аллегри продолжит эксперимент с Йылдызом, который в матче с «Фрозиноне» начал с первых минут.

2 комментария
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парням здоровья . очень нужны против ромы
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Локателли несколько матчей до травмы получше стал играть, конечно нужен. Ну Кьеза да, уже на второй план отходит, так и не оправдал надежд, просто бегает, создаёт видимость давления, Йлдыз предпочтительнее будет
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