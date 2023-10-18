«Я бы никогда так не сделала». Балотелли осудил Локателли за празднование гола в ворота «Милана»

Марио Балотелли осудил Мануэля Локателли, который праздновал свой гол в ворота «Милана». По словам Марио, он никогда не будет праздновать, если забьет одному из своих бывших клубов.

Локателли прошел через молодежную систему «Милана», но открыто заявлял о своей любви к «Ювентусу», воплощая в жизнь свою мечту.

Празднование гола Локателли в ворота «Милана» вызвало споры в итальянских СМИ, различные игроки и эксперты высказывали свое мнение по этому поводу. Балотелли дал понять, что на месте Мануэля воздержался от празднования гола против любого из своих бывших клубов.

«Ему повезло, он не так часто забивает, так что может радоваться. Я не хочу читать мораль или быть неправильно понятым, но Локателли вырос в «Милане». Если он играет в Серии А, то это благодаря «Милану». Я бы никогда не стал праздновать гол против одного из своих бывших клубов – «Милана», «Сити» или «Интера». Но это я такой человек, у каждого свое мнение», - цитирует Балотелли Calciomercato.