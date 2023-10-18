Туринская Старушка
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«Я бы никогда так не сделала». Балотелли осудил Локателли за празднование гола в ворота «Милана»

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Марио Балотелли осудил Мануэля Локателли, который праздновал свой гол в ворота «Милана». По словам Марио, он никогда не будет праздновать, если забьет одному из своих бывших клубов.

Локателли прошел через молодежную систему «Милана», но открыто заявлял о своей любви к «Ювентусу», воплощая в жизнь свою мечту.

 

Празднование гола Локателли в ворота «Милана» вызвало споры в итальянских СМИ, различные игроки и эксперты высказывали свое мнение по этому поводу. Балотелли дал понять, что на месте Мануэля воздержался от празднования гола против любого из своих бывших клубов.

 

«Ему повезло, он не так часто забивает, так что может радоваться. Я не хочу читать мораль или быть неправильно понятым, но Локателли вырос в «Милане». Если он играет в Серии А, то это благодаря «Милану». Я бы никогда не стал праздновать гол против одного из своих бывших клубов – «Милана», «Сити» или «Интера». Но это я такой человек, у каждого свое мнение», - цитирует Балотелли Calciomercato.

7 комментариев

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Любитель пожрать
Балотелли теперь идентифицирует себя как "она"???
+3
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BaldFraud
Подправьте, это Мария Балотелли сказала, а не Марио. Известная итальянская футболистка.
+3
-1
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svetqa
ну не сделала бы и не сделала
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juveforzajuve
сестры Балотелли
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Азрет-Али Айбазов
Ответ BaldFraud
Подправьте, это Мария Балотелли сказала, а не Марио. Известная итальянская футболистка.
Хороша Маша.
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Aleksey7777
ну Милан его выпер..
плюс давно это было)
можно и праздновать.
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Александр Артыков
Каждый делает как хочет, почему он должен быть как он или все...? у него своё мнение на этот счёт, а журналюгам лиж бы разжечь...Лак забивает раз в 10 игр максимум, почему бы и не повеселиться, и х...й на чьё то мнение....! красавчик, моё мнение.
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