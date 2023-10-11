Туринская Старушка
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50-летний Давидс зажигает в матче легенд «Ювенутса»📹

Эдгар Давидс Эдгар Давидс
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Вчера в Турине состоялся грандиозный праздник – «Ювентус» с размахом отметил 100-летие семьи Аньелли у руля клуба. Кульминацией вечера стал матч легенд «бьянконери».

Мы вновь увидели в футболках «Ювентуса» культовых игроков и некоторые из них продемонстрировали, что до сих пор находятся в великолепной форме.

Вы только посмотрите, что творил Эдгар Давидс. 50-летнего голландца хоть сейчас можно включать в состав команды Аллегри.

1 комментарий

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Dzmitry Lavysh
Монтеро мог бы за такое и двумя ногами вкатиться))
Но вообще приятно всех видеть..
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