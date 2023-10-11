50-летний Давидс зажигает в матче легенд «Ювенутса»📹

Вчера в Турине состоялся грандиозный праздник – «Ювентус» с размахом отметил 100-летие семьи Аньелли у руля клуба. Кульминацией вечера стал матч легенд «бьянконери».

Мы вновь увидели в футболках «Ювентуса» культовых игроков и некоторые из них продемонстрировали, что до сих пор находятся в великолепной форме.

Вы только посмотрите, что творил Эдгар Давидс. 50-летнего голландца хоть сейчас можно включать в состав команды Аллегри.