Туринская Старушка
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🎥Вспоминаем легендарный дубль Дель Пьеро против «Лацио» на «Олимпико»

Давид Трезеге Давид Трезеге
Кристиано Дзанетти Кристиано Дзанетти
Футбол Футбол

В преддверии выездного матча «Ювентуса» с «Лацио» на стадионе «Олимпико» самое время вспомнить памятную встречу между двумя командами в сезоне 2007/08, которая завершилась со счетом 3:2 в пользу «Старой синьоры».

Давид Трезеге забил шикарный гол, но главным героем встречи стал Алессандро Дель Пьеро, оформив дубль благодаря безупречным дальним передачам Кристиано Дзанетти.

Будем надеяться, что сегодня вечером подопечные Макса Аллегри порадуют нас не менее яркой игрой.

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