В эксклюзивном интервью на Twitch Мануэль Локателли вспомнил период, когда Криштиану Роналду выступал в Серии А.

Полузащитника «Ювентуса» цитирует Corriere dello Sport:

«Криштиану забил первый гол за «Ювентус» в ворота «Сассуоло», когда я выступал за этот клуб. Он мог бы забить свой первый мяч другой команде! Знаете, появление легенды футбола в нашей лиге было чем-то уникальным».

Мануэль также рассказал, против какого футболиста хотел бы сыграть:

«Из «Сассуоло» в «Ювентус» я пришел более зрелым и осознанным. Но мне все еще есть, над чем работать. Например, мне нужно быть более решительным перед воротами соперника. Меня всегда восхищал Зидан, он мой кумир. Пожалуй, я бы хотел сыграть против Зидана, он был невероятен».

А как вы оцениваете игру Роналду за «бьянконери»? Хотели бы увидеть футбольную дуэль Зидана и Локателли?