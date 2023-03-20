Туринская Старушка
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Локателли рассказал о кумирах в «Ювентусе» и о советах Миретти и Фаджоли

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Мануэль Локателли Мануэль Локателли
Футбол Футбол

Мануэль Локателли зарекомендовал себя как основной игрок стартового состава Макса Аллегри. Победитель Евро-2020 медленно, но верно осваивал роль опорного полузащитника.

Будучи болельщиком «Ювентуса», итальянец рос, боготворя некоторых величайших легенд клуба.

В недавнем интервью бывший игрок «Милана» и «Сассуоло» назвал имена своих образцов для подражания.

«Дель Пьеро является символом «Ювентуса», как и Павел Недвед, и Буффон», — сказал Локателли клубному каналу Twitch.

«Есть еще Пирло, Пессотто тоже великолепен, теперь я знаю его, и он учит меня всем трюкам, он носит костюм, поэтому я дразню его, когда он не надевает галстук. И давайте не будем забывать о Кьеллини и Бонуччи – это тоже легенды клуба».

Несмотря на молодой возраст, Локателли уже сам начал выступать в качестве ментора для своих менее опытных товарищей по команде, таких как Фабио Миретти и Николо Фаджоли.

«Я часто разговариваю с ними двумя, потому что в такой команде, как «Ювентус» бывает нелегко», — сказал он через ilBianconero.

«Они на правильном пути, а клуб, команда и тренер их защищают и поддерживают».

«Я говорю им, чтобы они были свободнее и не теряли своего энтузиазма. Опыт дает определенные вещи, но они уже делают гигантские шаги вперед».

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