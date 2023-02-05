Фабио Миретти покинул поле на носилках: появилась информация о состоянии футболиста после матча с «Салернитаной»

Фабио Миретти вынужден был завершить свое участие в матче «Ювентуса» с «Салернитаной» (0:3) раньше времени. В концовке первого тайма 19-летнего полузащитника унесли на носилках после столкновения с Лассаной Кулибали.

Судя по всему, футболист повредил лодыжку. Журналист Ромео Агрести подтвердил DAZN, что это просто растяжение связок – несерьезное, хотя болезненное повреждение.