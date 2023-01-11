📸 Величие Ди Марии. Забил гол в ворота «Наполи» и отметился еще одним убойным моментом
В 18-м туре Серии А «Ювентус» отправился в гости к «Наполи».
В первом тайме хозяева дважды поразили ворота Шченсного. «Бьянконери» выглядели неуверенно всю первую половину встречи, но Анхель Ди Мария все же смог зажечь.
На 22-й минуте аргентинец красиво убрал двух соперников и зарядил по воротам. Полузащитник попал точно в крестовину, гол мог получиться просто изумительным:
А на 42-й минуте Ди Мария после скидки Милика сумел забить:
Сразу видно – чемпион мира.
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