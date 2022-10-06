Недвед, Маркизио, Де Брюйне: Фабио Миретти назвал своих кумиров

В интервью полузащитник «Ювентуса» Фабио Миретти признается:

«В детстве моим кумиром был Недвед, я даже не знаю, почему. Я был очень маленький, смотрел матчи «Юве», и он мне нравился, но не так, как сейчас Де Брюйне, Недведу я симпатизировал, потому что он забивал. Я хотел даже отрастить себе волосы, как у него. Теперь пример для меня – Де Брюйне: мне нравится, как он видит футбол, как передает мяч – это то, в чем мне нужно совершенствоваться, а Кевин служит вдохновением».

Миретти говорит, что в какой-то момент и Клаудио Маркизио служил ему примером для подражания: бывший полузащитник один из немногих, кому удалось закрепиться в «Ювентусе» с юных лет.

«Я впервые увидел его напротив какой-то пиццерии в Турине в прошлом году. Мы немного поговорили, он даже написал мне после Юношеской лиги УЕФА. Когда я только попал в младшую команду «Юве», нам всегда ставили в пример Клаудио, потому что он юным дебютировал в клубе и многого добился. У меня тоже получилось добраться до первой команды, а теперь я на самой сложной части пути».

Фабио Миретти начал свою карьеру в в Турине в 2011 году с молодежной категории, но травмы и кризис основного состава открыли для Фабио двери в команду Аллегри. Он уже неплохо выступал в этом сезоне и в Серии А, и в Лиге чемпионов, пожелаем Миретти удачи и дальнейшего роста.