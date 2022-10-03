Туринская Старушка
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«Мы не ожидали такого влияния». Милик удивил Аллегри

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик
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Прошлым летом для «Ювентуса» очень остро стоял вопрос нового нападающего. Клуб активно работал на трансферном рынке и в итоге подписал Аркадиуша Милика.

Хотя появление поляка изначально воспринимали скептически, он быстро завоевал доверие болельщиков.

Во время матча с «Болоньей» в воскресенье на стадионе «Альянц» Милик отметился голом. Команда Макса Аллегри вышла победителем, забив три мяча, а бывший игрок «Наполи» стал автором самого мощного удара, не оставив шансов голкиперу соперника.

Аллегри воздал должное 28-летнему нападающему.

«Мы не ожидали сразу такого влияния, но Милик – умный игрок – это мы знали. Он отлично действует в тандеме с Влаховичем», - отметил Аллегри в интервью DAZN.

«Все отлично справились с задачей. Когда мы вернулись в раздевалку, мы с трудом могли поверить, что победили».

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